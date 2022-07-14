Индекс потребительских цен в США вырос по итогам июня на 1,3% к маю и на 9,1% к июню 2021 года. Оба показателя заметно превзошли прогнозные оценки (консесус-прогноз Bloomberg: +1,1% м/м и +8,8% г/г). Базовая потребительская инфляция, которая рассчитывается без учета наиболее волатильных статей (продукты питания, энергоносители), также оказалась выше прогнозов: +0,7% м/м (прогноз +0,5% м/м) и +5,9% г/г (прогноз +5,7% г/г).



Основной индекс потребительских цен (CPI) вырос в июне (9,1% г/г) по сравнению с маем (+8,6% г/г). А базовый индекс (core CPI) в июне (+5,9% г/г) снизился по сравнению с маем (+6,0% г/г).



Цены на энергоносители в июне выросли на 7,5%, продукты питания подорожали на 1%. Оба компонента добавили 0,7 процентных пункта к июньскому показателю CPI. С учетом снижения цен на нефть (WTI) в июле на 8%, а также снижения розничных цен на бензин на АЗС в США примерно на 4% в июле относительно средней цены за июнь, публикуемый в августе июльский показатель CPI может быть ниже июньской цифры.



При этом аренда жилья в июне подорожала на 0,6%, и это самые быстрые темпы роста компонента почти за три десятилетия. В следующие пару месяцев темпы роста компонента жилья, который составляет почти треть от базовой инфляции, могут оставаться высокими, а значит, сохраняется риск того, что мы снова увидим core CPI на уровне 6% г/г или выше.

После выхода статистики рынок фьючерсов на ставку по федеральным фондам с вероятностью 100% ожидает, что ФРС 27 июля повысит ставку на 75 б.п. При этом рынок с вероятностью около 30% подразумевает, что ФРС может повысить ставку даже на 100 б.п. Такой сдвиг ожиданий привел к скачку индекса доллара до 108,6 (новый пик с осени 2002 года), однако затем валюта США ушла в коррекцию. Риски рецессии экономики США на горизонте 12 месяцев возросли. Так, доходность 2-летних нот выросла на 6,6 б.п. до 3,115%, а доходность 10-летних облигаций Казначейства США снизилась на 3,5% до 2,934%. В итоге инверсия кривой на участке 2-10 лет расширилась почти до 18 б.п. Это самая глубокая инверсия с конца 2006 года.



Статистика разрушает надежды на то, что инфляция в США могла достичь пика в ответ на уже реализованное повышение ставок. Цифры намекают на то, что ФРС должна продолжать агрессивный цикл повышения ставок. ЦБ США придется замедлить экономический рост, чтобы охладить внутренний спрос и удовлетворить дефицит предложения. Здесь ФРС будет трудно пройти по тонкой грани, чтобы не уровни экономику в рецессию.



Несмотря на коррекцию доллара в среду, мы ожидаем, что потенциал изменения дифференциала ставок будет продолжать оказывать поддержку валюте США. По-прежнему ожидаем рост индекса доллара до максимумов с июня 2002 года на уровне 110 пунктов (+2% к текущим значениям). ФРС может себе позволить ужесточать ДКП более агрессивно. ЕЦБ вряд ли может себя побаловать такой роскошью.