В нефти сохраняется повышенная геополитическая премия
В среду и в четверг утром сентябрьские фьючерсы на нефть марки Brent консолидируются вблизи отметки $100/барр. — это сильный уровень поддержки в зоне 4-месячной консолидации. Если данный рубеж будет пробит, следующей целью снижения нефтяных цен станет уровень $90/барр.
В нефти по-прежнему сохраняется повышенная геополитическая премия, связанная с санкциями против России. Если бы ее не было, возможно, цены на нефть опустились бы ощутимо ниже текущих уровней — примерно, как мы это наблюдаем сейчас в ценах на медь: ее котировки в середине июня пробили сильную годовую поддержку и после этого сходили дальше вниз, еще на 18%.
Несмотря на локальное снижение цен на нефть, общемировая нехватка предложения нефти никуда не делась. Для экономики хорошо, когда стоимость энергоносителей снижается, но на данный момент среднесрочные риски по-прежнему смещены в сторону роста котировок нефти.
Опубликованная в среду статистика из США продемонстрировала, что потребительская инфляция в июне в стране ускорились до 9,1% (г/г) — стоимость бензина и продуктов питания оставалась высокой, что укрепило доводы в пользу того, что ФРС будет действовать еще более агрессивно и, вероятно, в июле повысит ставку на 0,75-1,0%. После выхода данных индекс доллара поднялся до 20-летнего максимума по отношению к корзине валют (108,4 п.), а курс евро вчера опускался ниже паритета по отношению к доллару. Усиление доллара, в свою очередь, традиционно оказывает негативное влияние на большинство сырьевых товаров.
Участники нефтяного рынка также следят за визитом президента США Дж. Байдена на Ближний Восток, где он, как ожидается, вновь будет налаживать связи с властями Саудовской Аравии. Возможно, ему удастся договориться с производителями из Персидского залива об увеличении добычи нефти в регионе. Между тем Китай подтвердил участие в переговорах с США по лимиту цен на российскую нефть. В случае их успеха и присоединения Китая к проекту ограничения максимальной цены на российскую нефть, риски сокращения поставок отечественного сырья на внешние рынки возрастут. В итоге, доходы российского бюджета сократятся, но страны Запада при этом получат новый виток инфляции на фоне роста цен на топливо.
В разделе "Мнения" сайта Агентства экономической информации "ПРАЙМ" публикуются материалы, предоставленные аналитиками, трейдерами и экспертами российских и зарубежных компаний, банков, а также публикуются мнения собственных экспертов Агентства "ПРАЙМ". Мнения авторов по тому или иному вопросу, отраженные в публикуемых Агентством материалах, могут не совпадать с мнением редакции АЭИ "ПРАЙМ".
Авторы и АЭИ "ПРАЙМ" не берут на себя ответственность за действия, предпринятые на основе данной информации. С появлением новых данных по рынку позиция авторов может меняться.
Представленные мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала и носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по совершению каких-либо действий и/или сделок, в том числе по покупке либо продаже ценных бумаг. По всем вопросам размещения информации в разделе "Мнения" Вы можете обращаться в редакцию агентства: combroker@1prime.ru.
https://1prime.ru/experts/20220714/837486027.html