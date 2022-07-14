В среду и в четверг утром сентябрьские фьючерсы на нефть марки Brent консолидируются вблизи отметки $100/барр. — это сильный уровень поддержки в зоне 4-месячной консолидации. Если данный рубеж будет пробит, следующей целью снижения нефтяных цен станет уровень $90/барр.

В нефти по-прежнему сохраняется повышенная геополитическая премия, связанная с санкциями против России. Если бы ее не было, возможно, цены на нефть опустились бы ощутимо ниже текущих уровней — примерно, как мы это наблюдаем сейчас в ценах на медь: ее котировки в середине июня пробили сильную годовую поддержку и после этого сходили дальше вниз, еще на 18%.



Несмотря на локальное снижение цен на нефть, общемировая нехватка предложения нефти никуда не делась. Для экономики хорошо, когда стоимость энергоносителей снижается, но на данный момент среднесрочные риски по-прежнему смещены в сторону роста котировок нефти.

Опубликованная в среду статистика из США продемонстрировала, что потребительская инфляция в июне в стране ускорились до 9,1% (г/г) — стоимость бензина и продуктов питания оставалась высокой, что укрепило доводы в пользу того, что ФРС будет действовать еще более агрессивно и, вероятно, в июле повысит ставку на 0,75-1,0%. После выхода данных индекс доллара поднялся до 20-летнего максимума по отношению к корзине валют (108,4 п.), а курс евро вчера опускался ниже паритета по отношению к доллару. Усиление доллара, в свою очередь, традиционно оказывает негативное влияние на большинство сырьевых товаров.

Участники нефтяного рынка также следят за визитом президента США Дж. Байдена на Ближний Восток, где он, как ожидается, вновь будет налаживать связи с властями Саудовской Аравии. Возможно, ему удастся договориться с производителями из Персидского залива об увеличении добычи нефти в регионе. Между тем Китай подтвердил участие в переговорах с США по лимиту цен на российскую нефть. В случае их успеха и присоединения Китая к проекту ограничения максимальной цены на российскую нефть, риски сокращения поставок отечественного сырья на внешние рынки возрастут. В итоге, доходы российского бюджета сократятся, но страны Запада при этом получат новый виток инфляции на фоне роста цен на топливо.