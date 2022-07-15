Российская валюта в течение завершающейся рабочей недели преимущественно росла против доллара и евро, стремясь компенсировать провал прошлой среды. При этом диапазон колебаний доллара составил 56,5-61,88 рубля, а евро: 57-62,47 рубля.

Основным фактором укрепления рубля стал вышедший опять на первое место сильный торговый баланс РФ. Приближение выплат в бюджет и дивидендов компаниями также сулили активизацию продажи валюты экспортерами.

Внешний фон сохранился неопределенным, поскольку рынок «черного золота» остался в зоне сильной турбулентности. Сначала он обвалился с уровней чуть выше 105 долларов за баррель сорта Brent и достигал в моменте отметки 94,5 доллара —минимума с февраля. После этого нефть отскочила и пытается вернуться на психологически значимый уровень 100 долларов и удержаться на нем.

Игроки рынка оценивают перспективы замедления спроса на углеводородное топливо из-за рисков рецессии мировой экономики на фоне ужесточения денежно-кредитной политики ведущими центробанками мира.

В целом, курс доллара упал за неделю на 3,75 рубля до 57,17 рубля, евро — на 4,39 рубля до 57,96 рубля — за прошлую неделю. Рублевая цена барреля марки Brent при этом упала до 5,8 тысячи против 6,55 тысячи неделей ранее.



РУБЛЬ НАБИРАЛ В ВЕСЕ НА МАКРОЭКОНОМИЧЕСКИХ НОВОСТЯХ

Рубль начал рабочую неделю уверенным ростом против доллара и евро. Участники российского валютного рынка продолжили корректировать ощутимое ослабление рубля, отмечавшееся в течение первой половины предыдущей недели и обусловившее общее его недельное падение тогда.

Хорошей новостью для рубля стала статистика ЦБ РФ, зафиксировавшая увеличение профицита текущего счета платежного баланса за первое полугодие в 3,5 раза к аналогичному периоду 2021 года, до 139 миллиардов. Положительное сальдо внешней торговли России товарами и услугами в первом полугодии выросло в 2,6 раза в годовом выражении и составило 158,4 миллиарда долларов против 60,5 миллиарда долларов годом ранее, также сообщается в материалах Банка России.

Фундаментальные факторы в виде превышения экспорта над импортом продолжали толкать рубль вверх, несмотря на очередные словесные интервенции финансовых властей. Так, министр финансов Антон Силуанов заявил, что укрепление доллара на один рубль стоит годовому бюджету РФ около 130 миллиардов рублей (крепче рубль — меньше доходов), поэтому нужна система предсказуемого курсообразования в рамках бюджетного правила. Он отметил, что не считает доллар по 50 рублей новой реальностью.

Излишнее укрепление рубля является темой для особого внимания правительства и Центробанка, и этот вопрос действительно высоко стоит в повестке дня, прокомментировал и пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Однако резкий провал рынка нефти ниже ключевого уровня 100 долларов за баррель сорта Brent в середине недели приостановил укрепление рубля. Давление пришло от опасений по поводу рецессии, усиливающихся в связи с новой волной заболеваемости COVID-19 в КНР, а также от ожиданий решительного повышения ставки ФРС на июльском заседании.

В то же время, инвесторы обратили внимание на оценки Международного энергетического агентства (МЭА), которое зафиксировало падение физического российского нефтяного экспорта в июне на 250 тысяч баррелей в сутки месяц к месяцу, до 7,4 миллиона баррелей в сутки, это самый низкий показатель с августа 2021 года. В то же время экспортные денежные доходы РФ в июне превысили отметку в 20 миллиардов долларов, прибавив 700 миллионов долларов к маю на фоне высоких цен, добавляет МЭА. Это обуславливает главный фактор поддержки рубля — высокий торговый профицит

КУРС ЦЕЛИТСЯ В 50-55 Р/$?

Завершение рабочей недели рубль провел, переваривая приход на мировые рынки очередных данных о рекордно высокой за многие десятилетия инфляции в США.

Потребительские цены в США по итогам июня выросли на 9,1% в годовом выражении после роста на 8,6% месяцем ранее, только за июнь они прибавили 1,3%. Годовой показатель оказался рекордным с ноября 1981 года. Аналитики ожидали, что он составит 8,8%, а месячный — 1,1%. Это порождает пессимизм на рынках из-за возможной рецессии мировой экономики на фоне ожидаемых решительных действий ФРС в плане ужесточения ДКП.

Участники российского валютного рынка отыгрывали также тенденции форекса, на котором в последние дни отмечалась слабость евро и попытки "евромедведей" опустить его ниже паритета с долларом. В итоге курс опускался в четверг до минимальных за 20 лет 0,9952 доллара за евро. Однако к завершению недели он пытался вернуться к 1,01 доллара.

Сдерживающим фактором для рубля становятся сообщения о том, что министерство финансов РФ внесло в правительство предложения по новым параметрам бюджетного правила, которое должно будет регулировать валютный курс.

Однако приближение пика июльского налогового периода и конвертации валюты для выплаты экспортерами дивидендов пока помогуг поддержать рубль, а курс, возможно, попробует сползти до верхней планки коридора 50-55 рублей за доллар, покинутого им 4 июля.