Новая торговая неделя начинается вслед за сформированным в пятницу импульсом роста. После пяти сессий снижения индекс МосБиржи вырос на 2,2%, вернувшись выше 2100 п. Как и в случае предыдущих распродаж, движение наверх проходило широким фронтом и без каких-то выраженных перекосов.

В то же время обороты торгов на отскоке невысокие. В бумагах индекса наторговали всего на 24,2 млрд руб. То есть речи об ажиотажном спросе сейчас не идет. Рынок просто скорректировался наверх на фоне накопленной за предыдущие сессии перепроданности. Плюс немного помог общий внешний фон: рост ключевых мировых индексов и многих сырьевых товаров.

Индекс МосБиржи все еще находится в рамках общей нисходящей тенденции. Пятничный подъем не поменял среднесрочную техническую картину. Для слома негативных настроений необходим возврат и закрепление котировок выше 2170 п. Пока этого не произошло актуален сценарий с постепенным сползанием в сторону 1850-2000 п.

Одним из ключевых факторов давления на наш экспортоориентированный рынок остается крепкий рубль. В пятницу курс USD/RUB опустился к 57. В оставшиеся две недели июля еще есть шансы на некоторое снижение курса. Причины: налоговый период и конвертация средств экспортеров для выплаты дивидендов. Диапазон технической поддержки по USD/RUB расположен на 54,3-56,5. Но на горизонте от 1-2 месяцев ожидания по рублю в основном негативные. Ждем постепенное ослабление к концу года, особенно если будут приняты решения по проведению интервенций в дружественных валютах.

Цены на нефть Brent остаются около $100. По итогам турне Джо Байдена какого-то конструктивного решения, например, об ускоренном наращивании добычи Саудовской Аравии, не поступало. Да, есть сообщение, что страна увеличит прирост добычи на 50% в июле-августе относительно планового уровня в рамках ОПЕК+. Однако Эр-Рияд и так в последние месяцы наращивал производство ускоренными темпами, так что нет сюрприза в том, что это продолжится в ближайшие месяцы. Визит Байдена не должен оказывать негативное влияние на котировки нефти.

С другой стороны, на сырьевые цены вновь начал давить фактор Китая, где на выходных опять начало расти число случаев заражения COVID-19. Власти КНР придерживаются нулевой толерантности к распространению пандемии и сразу же вводят локдауны. Вместе с тем Национальная нефтяная компания Ливии (NOC) в пятницу объявила об отмене форс-мажорных обстоятельств в отношении нефтяных месторождений и портов страны. В результате добыча может восстановиться примерно на 850 тыс. б/с.

Общая картина по Brent пока нейтральная. Котировки держатся чуть выше важной зоны поддержки. Стоит учитывать, что в случае спуска ниже $96-98 возможно ускорение волны распродаж со следующей значимой зоной поддержки лишь около $86,5-88,5.

Заседание Банка России на этой неделе является центральным событием. В пятницу регулятор наверняка снизит ключевую ставку, но как обычно вопрос лишь в размере шага. В данный момент прогнозы аналитиков предполагают ее снижение с текущих 9,5% до 8,5-9,0%. Причем большинство экспертов склоняется все-таки к 9,0%. На наш взгляд, смягчение ДКП может быть более существенным в интересах поддержки российской экономики. К тому же дефляционные тенденции последних недель позволяют это сделать.

Снижение ставки сразу до 8,5% выглядит более вероятным. При этом компромиссный и, на мой взгляд, комфортный вариант, а именно снижение до 8,75%, почему-то многими вообще не рассматривается. Видимо, просто по причине отсутствия ожиданий перехода ЦБ на таких высоких уровнях ставки от шага кратного 50 б.п. к шагу кратному 25 б.п.

Банк Санкт-Петербург (+16,5%). Совет директоров неожиданно рекомендовал дивиденды за I полугодие 2022 на уровне 11,81 руб. Даже после пятничного роста дивдоходность сейчас составляет 15%. Это событие в моменте даже стало поводом для общерыночного импульса. И логика тут простая: если у крупного банка появилась возможность выплатить рекордные дивиденды, то значит ситуация в секторе не такая критичная, как предполагалось.

Банк России и Минфин ранее рекомендовали государственным и коммерческим банкам воздержаться от выплаты дивидендов за 2021 г. Банк Санкт Петербург последовал этим предписаниями и дивиденды по обыкновенным акциям за 2021 г. не платил. Сейчас же рекомендация дана за полугодие 2022 г. Но в действительности часть из этих средств могла быть заработана в 2021.

Решение отражает устойчивость банка, занимающего 18 место в РФ по объему активов. После подъема в пятницу на этой неделе акции могут выглядеть лучше рынка, так что длинные позиции остаются актуальными. Текущая оценка бумаг не выглядит завышенной.

ФСК ЕЭС объединит на своей базе основные электросетевые активы РФ, в том числе Россети за счет слияния. На этой базе будет создана Объединенная сетевая компания. ФСК разместит дополнительную эмиссию, в акции которой будут конвертированы бумаги Россетей. Акционеры ФСК должны одобрить слияние 14 сентября, Россетей — 16 сентября.

Те, кто не согласен с реорганизацией, смогут предъявить свои бумаги по оферте. Выкуп пройдет по следующим ценам:

Россети-ао по 0,6058 руб. — дисконт 3,4% к рыночной цене

Россети-ап по 1,273 руб. — премия 2% к рыночной цене

ФСК ЕЭС по 0,0904 руб. — премия 2% к рыночной цене

Также к ФСК в рамках допэмиссии присоединят Томские магистральные сети, Кубанские магистральные сети и Дальневосточную энергетическую управляющую компанию. Дивидендная политика новой объединенной компании пока не обозначалась. С учетом предстоящей реализации крупных инвестпрограмм нет уверенности, что это будут установленные для госкомпании 50% чистой прибыли.

Коэффициент конвертации акций Россетей в бумаги ФСК ЕЭС пока не назван. Но, учитывая цены выкупов, можно предположить, что какого-то перекоса, на котором можно было бы заработать, не будет предусмотрено. В будущем, вероятно, возможны присоединения и других дочерних сетевых компаний.

Есть ли во всем том какая-то инвестиционная идея? Будем подробно следить за развитием событий, а пока очевидных дисконтов в бумагах, на мой взгляд, не наблюдается.