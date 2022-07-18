На старте сессии рубль резко укрепился и после непродолжительной консолидации продолжил повышаться, обновив двухнедельные максимумы. Кроме благоприятного внешнего фона росту рубля способствует приближение квартального налогового периода экспортеров, пик платежей которого приходится на следующую неделю.

Дополнительным фактором укрепления рубля выступает необходимость конвертации валюты для выплаты дивидендов российскими экспортерами.

Мировые рынки сегодня продолжили развивать восходящее движение пятницы. Правда, особых поводов для столь оптимистичного настроя не находится. Скорее всего, мы наблюдаем технический отскок вслед за последней волной распродаж.

Нефтяные цены после кратковременного снижения, произошедшего в начала дня, также перешли к уверенному росту. Вероятно, инвесторов не впечатлили итоги переговоров президента США с наследным принцем Саудовской Аравии. Байден пытался убедить саудовские власти в необходимости увеличить добычу нефти для снижения ее стоимости, поскольку текущие ценовые уровни способствуют высокой инфляции во многих странах. Оценки СМИ относительно результатов этих переговоров расходятся.

Российский долговой рынок пока не может сохранить восходящую тенденцию предыдущих двух сессий. На открытии индекс гособлигаций RGBI совершил рывок вверх, но быстро сдал позиции, выйдя в небольшой минус.