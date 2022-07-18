На прошлой неделе на мировых рынках облигаций наблюдалась смешанная динамика. Доходности двухлетних гособлигаций США выросли на 6 базисных пунктов (б. п.), до 3,15% на фоне данных по инфляции (ИПЦ) в США за июнь, которая ускорилась до 9,1% с 8,6% в мае, что оказалось заметно выше ожиданий (8,8%). Базовый ИПЦ хотя и замедлился (до 5,9% с 6,0%), но также оказался выше прогноза (5,7%). Усиление инфляционного давления может поспособствовать ФРС еще более агрессивному ужесточению монетарной политики. К примеру, до выхода данных по июньской инфляции рынок оценивал вероятность повышения ставки на 75 б.п. на заседании ФРС 27 июля на уровне ~85-95% (~5-15% — повышение на 50 б.п.), в то время как на текущий момент эта вероятность составляет ~70%, а 30% — вероятность роста ставки уже на 100 б.п. В то же время, доходности 10-летних гособлигаций США снизились на 11 б.п., до 2,94%, а спред между 2-летними и 10-летними стал более инвертированным и составил —21 б.п. Такая динамика обусловлена опасениями по поводу ухудшения перспектив экономического роста в США и мировой экономике.

На текущей неделе ЕЦБ примет решение по монетарной политике. Как ожидается, европейский Центробанк может поднять базовые ставки на 25 б.п. Кроме того, на этой неделе будут опубликованы индексы деловой активности (PMI) за июль в США, Еврозоне и Германии, что будет важным с точки зрения оценки перспектив роста в крупных экономиках.

Рублёвый долговой рынок

На российском рынке облигаций динамика была смешанной, наклон кривой ОФЗ продолжил увеличиваться: доходности коротких ОФЗ снизились на 10-20 б.п., средних и длинных бумаг — прибавили 10-15 б.п., спред между 10-летними и 2-летними ОФЗ увеличился до 80 б.п. Короткие ОФЗ снизились на фоне сохранения инфляции на низком уровне (на отчетной неделе дефляция составила —0,03%), что сохраняет потенциал снижения ключевой ставки. С другой стороны, рост доходностей средних и длинных ОФЗ происходил на фоне снижения цен на нефть и комментариев представителей ЦБ о неуместности разговоров о дефляционном тренде в РФ. Кроме того, в своем бюллетене "О чем говорят тренды" ЦБ РФ подчеркивает, что текущее замедление инфляции вызвано действием разовых факторов, а ряд показателей, характеризующие устойчивые показатели ценовой динамики свидетельствуют о сохранении инфляционного давления выше таргета ЦБ РФ. В результате индексы рублевых гособлигаций снизились на 0,2%, а индекс корпоративных облигаций МосБиржи — вырос на 0,3%.

Ключевым событием предстоящей недели на российском рынке будет заседание ЦБ РФ по ключевой ставке и публикация обновленного среднесрочного макропрогноза. Мы ожидаем, что ЦБ РФ даст сигнал о возможности дальнейшего понижения ставки. На наш взгляд, пространство для снижения ставки присутствует благодаря сохранению тренда на замедление инфляции (и даже дефляции) в последние несколько недель и крепкому курсу рубля. Смягчение монетарной политики также обусловлено необходимостью поддержать экономическую активность и потребительский спрос.

С другой стороны, более сильное снижение ключевой ставки, на наш взгляд, менее вероятно, поскольку текущее замедление инфляции вызвано действием разовых факторов — значительной дефляцией в небольшой группе товаров (преимущественно плодоовощные товары), цены на которые корректируются после «перелета» в марте и на фоне укрепления курса рубля. Кроме того, ЦБ РФ считает, что на текущей момент баланс рисков смещен в сторону проинфляционных, а разговоры о тренде на дефляцию — неуместны. Мы также видим ряд проинфляционных рисков в этом году из-за которых дальнейшее снижение ставки будет менее агрессивным: повышенные бюджетные расходы, возможный дефицит отдельных товаров и восстановление потребительского спроса на фоне снижения ключевой ставки, роста потребительской уверенности и повышенных инфляционных ожиданий.

Краткосрочный ориентир по рублю 54,0-58,0 за доллар

На прошлой неделе рубль укрепился к доллару США на 6% и завершил неделю на уровне 57,2. Как и прежде, поддержку рублю оказывает высокое предложения валюты на фоне существенного профицита торгового баланса. К примеру, в июне экспорт товаров и услуг превысил импорт на 28 млрд руб. (15 млрд руб. в мае). На следующей неделе ожидается уплата налогов экспортерами, что может способствовать укреплению курса рубля на этой неделе. В краткосрочной перспективе мы ожидаем рубль в диапазоне 54,0-58,0.