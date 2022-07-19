Инфляция в США в июне ускорилась до нового 40-летнего максимума и превысила прогнозы. За месяц цены выросли на 1,3% после 1% в мае и против прогноза в 1,1%. За год цены выросли на 9,1% после 8,6% в мае и против прогноза в 8,8%. Инфляция в США более, чем в 4 раза превышает 2%-й целевой уровень ФРС.

При этом разгон цен идёт широким фронтом, дорожают не только энергоносители и продовольствие, но ускоряются цены на услуги. Базовый индекс — Core CPI — увеличился на 5,9% в годовом выражении и на 0,7% в помесячном.

Инфляция превышает темпы роста зарплаты в США, что приводит к падению реальных доходов населения и сокращению потребительских расходов. На потребительские расходы приходится 70% ВВП США.

Мы ожидаем, что на ближайшем заседании 27 июля ФРС ещё раз повысит ставку на 75 б.п., до 2,5%. Рынок фьючерсов закладывает ещё один подъем ставки в сентябре на 75 б.п., до 3,25%. В ноябре и декабре ожидаются ещё два подъема по 25 б.п., до 3,75%.

На этом цикл ужесточения ДКП ФРС, согласно рынку фьючерсов, будет завершен и летом следующего года уже ожидается снижение ставки для смягчения рецессии (первое снижение ставки ФРС на 25 б.п. ожидается в июне 2023 года).

Пока же американский ЦБ продолжает сокращать портфель облигаций на своем балансе в объеме $47,5 млрд в месяц ($30 млрд — гособлигации, $17,5 млрд — ипотечные бумаги). Программа количественного ужесточения (QT) с 1 сентября будет увеличена до $95 млрд в месяц, так что до конца года ФРС заберет с рынка $0,52 трлн. Рост стоимости долларового фондирования и изъятие долларовой ликвидности негативны для большинства классов активов.

Отметим, что на рынке гособлигаций США наблюдается устойчивая инверсия кривой доходности на ключевом участке 2-10 — доходность 2-летних облигаций выше 10-леток на 18 б.п. (3,18% и 3,0%).

Инверсия кривой доходности гособлигаций США является надежным признаком приближающейся рецессии. Инверсия кривой наблюдалась накануне краха доткомов в 2000 году, накануне мирового финансового кризиса 2008-2009 годов и ковидного кризиса 2020 года.

Глобальная рецессия представляет существенный понижательный риск для сырьевых цен, в том числе нефти. Напомним, что в мировой финансовый кризис в 2009 году нефть Brent падала до $40 за баррель. В пандемию COVID-19 в 2020 году Brent снижалась до $20 за баррель.

Российская нефть Urals может провалиться ещё сильнее. Напомним, что в июне средний дисконт Urals к Brent составлял почти $30 за баррель. Это представляет собой среднесрочный риск для рубля (в 2020 году, когда нефть Brent падала до $20 за баррель, пара доллар-рубль торговалась в диапазоне 75-80).

Пока рынки закладывают сценарий умеренной рецессии — ожидается, что самый резкий цикл ужесточения ДКП ведущими Центробанками за 20 лет столкнет мировую экономику в рецессию и это поможет снизить рекордную инфляцию. Рынки ожидают, что уже в следующем году ФРС и ЕЦБ развернуться в сторону смягчения ДКП, что поддержит цены на активы.

Однако в неблагоприятном сценарии (например, в результате усиления энергетического кризиса из-за санкций против РФ или конфликта на Ближнем Востоке) возможно повторение стагфляционного сценария 1970-х годов. В этом случае рецессия не поможет сбить инфляцию, а ФРС возможно будет вынуждена поднять ставку выше инфляции (в 1980-м году глава ФРС П.Уолкер поднял ставку до 20% при инфляции 15%). В этом сценарии мировая экономика, акции и облигации могут падать несколько лет.