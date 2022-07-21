Золото, пожалуй, один из немногих активов в мире, имеющий двойную природу: товарную и инвестиционную.

Текущие котировки золота находятся у максимальных значений как в номинальном, так и в реальном выражении, то есть с поправкой на инфляцию. В стабильной ситуации на рынке к золоту относятся как к сырьевому товару, и его оценка исходит из стоимости производства. Цена стремится к кривой производственных издержек плюс норма прибыли. Согласно данным отчёта World Gold Council, в 1 квартале 2022 года себестоимость производства золота составляла $1200 за унцию. Добавим 15% нормы прибыли — получим цену на уровне $1400.

Если рассматривать золото как финансовый актив, который является последней «страховкой» от инфляции в твёрдых валютах, то здесь включается иная логика без привязки к себестоимости. Стоит сразу отметить, что золото плохо защищает от волатильности на фондовых рынках: отсутствует четкая корреляция между ростом волатильности индекса S&P 500 и ценой золота.

Для того, чтобы понять, куда движутся котировки золота, можно ориентироваться на реальную доходность государственных облигаций США, которые привязаны к инфляции, так называемых TIPS (аналог наших ОФЗ-ИН). Текущая доходность инфляционных гособлигаций США составляет +0,7%. Это реальная доходность с поправкой на возможную инфляцию, так как в данных облигациях тело индексируется на размер роста индекса цен. Эта отметка соответствует уровню золота на уровне $1400-1300 за унцию, что совпадает с первым результатом.

В цикле повышения ставок золото может скорректироваться вслед за остальным сырьём. В ближайшие 6 месяцев золото вполне может упасть в цене, но уже в конце 2023 — начале 2024 ожидается повторный рост уже на фоне снижения ставки ФРС, которое сейчас активно закладывается инвесторами.

Если базовой валютой для инвестирования является доллар США, то стоит ожидать снижения стоимости золота в валюте. Но если речь идёт о вложениях в рублях, то золото вполне может справиться с функцией частичного сохранения сбережений, тем более курс рубля снова укрепляется.