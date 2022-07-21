В начале торгов рубль резко подешевел, но этот импульс быстро нивелировался. Он был похож на техническую ошибку, когда на низколиквидном рынке ставится крупная заявка на покупку выше текущих котировок. В результате срабатывают автоматические стоп-приказы многих участников рынка, что лишь усиливает такое движение, но затем цены быстро возвращаются примерно к уровням до подачи такой заявки.

Однако вскоре рубль возобновил снижение, которое быстро набирало обороты. В результате российская валюта обновила недельные минимумы. Доллар приближался к 59 руб., евро достигал 59,7 руб., после чего валютные пары сильно откатились от достигнутых вершин в рамках коррекции.

Каких-либо новостей, способных вызвать столь сильное движение, не наблюдается. Вероятно, на фоне неоднократных сигналов правительства о разработке нового бюджетного правила, в рамках которого на нефтегазовые сверхдоходы возобновятся покупки валюты, какой-то крупный участник рынка решил сыграть на опережение. Это запустило цепную реакцию закрытия коротких позиций в иностранной валюте, которых наверняка накопилось много по ходу развития столь устойчивого и сильного тренда по укреплению рубля.

Кроме того, с приближением пятничного заседания ЦБ могли активизироваться покупатели валюты, ожидающие более решительного снижения ключевой ставки. Вероятность этого увеличилась благодаря вчерашним данным по инфляции в России, которая продолжила замедляться. Мягкая монетарная политика обычно является одним из главных факторов ослабления любой национальной валюты.

Дополнительным фактором снижения рубля может выступать планомерное смягчение валютных ограничений. Вчера ЦБ отменил 30%-ный лимит по авансовым платежам в пользу нерезидентов по импортным контрактам.

Регулятор также разрешил банкам-нерезидентам из недружественных государств заключать на российском валютном рынке сделки купли-продажи одной иностранной валюты в обмен на другую.

Еще одним негативом для рубля является возобновление снижения котировок сырья и прежде всего нефти. Высокие сырьевые цены обеспечивают России большую экспортную выручку. Это является чуть ли не единственной защитой рублевых активов от высоких геополитических и санкционных рисков, а также нарастающего негативного эффекта от уже введенных санкций.

На фоне вероятного более мягкого решения ЦБ по ставке, обусловленного устойчивым замедлением инфляции, российский долговой рынок усилил восходящую динамику. Индекс гособлигаций RGBI совершил рывок вверх, обновив недельный максимум. Доходности ОФЗ снижаются (котировки растут) вслед за ожидаемым уровнем процентных ставок в экономике.