Российская валюта в течение завершающейся рабочей недели нарисовала на графике курса "подкову" против доллара и евро. Сначала рубль обновил максимум к ним с начала июля (54,57 рубля и 55,47 рубля соответственно), затем проваливался к минимумам с середины месяца (58,89 рубля и 59,72 рубля соответственно). Указанные отметки и определили диапазон колебаний основных резервных валют.

Факторами курсовой динамики оставались валютные потоки на бирже, определяемые налоговым периодом, конвертацией валюты экспортерами для выплаты дивидендов и в целом высоким профицитом торгового баланса РФ. Однако снятие Центробанком РФ очередных валютных ограничений и резкое смягчение в конце недели денежно-кредитной политики (ДКП) добавило давления на рубль.

Внешний фон сохранился умерено позитивным. Рынок нефти на неделе демонстрировал широкие колебания, начав со 100 долларов за баррель сорта Brent, подскочив в моменте до 107,6 доллара и затем опустившись ниже 104 долларов. Игроки рынка оценивали перспективы замедления спроса на углеводородное топливо на фоне ужесточения ДКП мировыми ЦБ. В частности, ЕЦБ впервые за 11 лет поднял учетную ставку и сразу на 0,5 процентных пункта.

В целом, курс доллара повысился за неделю на 12 копеек до 57,29 рубля, евро — на 34 копейки до 58,3 рубля — за прошлую неделю. Рублевая цена барреля марки Brent при этом поднялась до 6,05 тысячи против 5,8 тысячи неделей ранее.

РУБЛЬ ОПИРАЛСЯ НА ПРОФИЦИТ И ГЕОПОЛИТИКУ

Рубль начал рабочую неделю уверенным ростом против доллара и евро. Начало в середине месяца налогового периода стало одним из главных факторов укрепления рубля. Эксперты оценивают общие платежи в бюджет в июле в 3,2 триллиона рублей.

При этом большой профицит торгового баланса РФ поддерживал стоимость нефти, которая удерживалась выше ключевого уровня 100 долларов за баррель сорта Brent.

Президент США Джо Байден после завершения поездки на Ближний Восток заявил, что ожидает дальнейшего увеличения поставок нефти из Саудовской Аравии. Однако местные министры настаивали на том, что политические решения будут приниматься в соответствии с рыночной логикой и в рамках коалиции ОПЕК+, в которую входит Россия.

Дополнительным позитивом для рубля стали новости из ЕС, который, как писали СМИ, намерен внести поправки в санкции в отношении РФ, чтобы разрешить частично разморозить средства подсанкционных российских банков для облегчения торговли продовольствием и удобрениями.

ПРОГНОЗ

Однако вторую половину и завершение рабочей недели рубль провел в падении против доллара и евро. Быстрые темпы замедления инфляции в РФ дали сигнал о том, что ЦБ РФ продолжит решительно снижать ставку на планировавшемся в пятницу заседании. Это уже стало фактором давления на рубль.

Инфляция в РФ в годовом выражении замедлилась на 15 июля до 15,39% с 15,62% неделей ранее, недельная дефляция за период с 9 по 15 июля ускорилась до 0,17% после 0,03% на прошлой неделе, с начала года потребительские цены выросли на 11,41%.

Также фактором давления на рубль стали послабления Центробанком для компаний-импортеров и банков-нерезидентов в виде отмены 30%-ного лимита по авансам нерезидентам по импортным контрактам. То есть, можно авансировать и большую долю платежа.

Кроме того, Банк России неожиданно снизил ключевую ставку на 1,5 процентного пункта — до 8% годовых, хотя аналитики ожидали ее снижения максимум — до 8,5%. При этом краткосрочные дезинфляционные риски в России выросли, а проинфляционные риски остаются существенными и по-прежнему преобладают на среднесрочном горизонте, оценил регулятор. Банку России может потребоваться более жесткая денежно-кредитная политика в случае дополнительного расширения бюджетного дефицита, полагает ЦБ.

В итоге доллар и евро на таком решении приблизился к максимумам недели. Однако фундаментальные факторы все-таки стремились вернуть рубль на траекторию роста.

Позитивным геополитическим моментом в конце недели стало подписание в Стамбуле многосторонних соглашений о снятии ограничений на поставку российских продуктов на экспорт и о содействии России вывозу украинского зерна.

Таким образом, игроки рынка могут опять обратить внимание на фундаментальные факторы укрепления рубля, особенно в период пика налогового периода июля.

Впрочем, президент России Владимир Путин поручил правительству до 25 июля представить предложения по корректировке бюджетного правила. Прояснение подробностей валютных интервенций в рамках правила может опять стать поводом для ослабления рубля. Таким образом, курс может остаться неподалеку от психологически значимой отметки 60 рублей за доллар.