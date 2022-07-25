В пятницу, 22 июля, по итогам дня рублевые пары закрылись ростом. Пара доллар/рубль повысилась на 1,13%, до 57,29 руб. Недельный рост составил 0,22%. В конце недели курс доллара повышался до отметки 58,64 руб. Давление на рубль усилилось после решения Банка России снизить ключевую ставку с 9,5% до 8%. Решение было неожиданным для многих участников рынка, поскольку по прогнозам ожидалось снижение на 50 б.п., до 9,0% годовых.



Смягчение денежно-кредитной политики оказало ограниченное влияние на валютный рынок. Рубль отыграл большую часть потерь на американской сессии. Его укрепление могли вызвать продажи валюты экспортерами перед пиком налоговых платежей (25 июля — НДС, НДПИ и акцизы), а также общим ослаблением доллара США после выхода экономических данных. Производство в Штатах затормозилось, восстановление сектора услуг сменилось падением. Деловая активность в секторе услуг в июле снизилась до 47 с 52,7 в июне. Это значение оказалось намного слабее рыночных ожиданий 52,6, указывая на ухудшение состояния экономики США.



25 и 28 июля российские компании совершат последние крупные платежи в бюджет. После завершения налогового преиода со следующей недели рубль останется без поддержки. На неделе с 25 по 29 июля в центре внимания участников рынка: кабмин должен представить предложения по корректировке бюджетного правила для ускорения темпов экономического роста (25 июля); заседание ФРС США (27 июля); данные по ВВП США за 2 квартал (28 июля); отправка Siemens отремонтированной турбины для СП1 в "Газпром".



Инвесторы ожидают от Федрезерва повышения ставки на 75 б.п., до 2,5% годовых. Наибольший интерес вызовет пресс-конференция Дж. Пауэлла по будущим шагам центрального банка по сдерживанию инфляции. Компания Siemens Energy направила «Газпрому» экспортную лицензию, выданную Канадой, на право ремонтировать и транспортировать газовые турбины для трубопровода "Северный поток". Прием и установка турбины займут не менее недели. Из-за косяков европейских политиков цена на газ держится около $1700 за тыс. куб. метров.



В понедельник, 25 июля, на торгах в Азии баррель Brent торгоуется по $103. Пока нефть стоит больше $100 за баррель, рубль будет получать поддержку от экспортеров. Вероятно, мы сегодня узнаем про новые параметры бюджетного плана. От них будет зависеть будущая динамика курса рубля. На сегодня торговый диапазон для пары доллар/рубль 56-59 руб. При повышенном спросе на иностранную валюту при обновлении параметров бюджетного правила, курс доллара способен вернуться к уровню 63 руб. Если до четверга цена останется ниже 59,50 руб., то нужно быть готовым к возвращению цены к уровню 55 руб.