МОСКВА, 25 июл — ПРАЙМ. Рубль подешевел к основным валютам в понедельник, продолжая отыгрывать резкое снижение ключевой ставки Банком России в пятницу, следует из динамики торгов на Московской бирже и комментариев аналитиков. Банк России снизил ключевую ставку до восьми процентов годовых

Курс доллара расчетами "завтра" на 19.00 мск (к закрытию) вырос на 82 копейки, до 58,11 рубля, евро — на 91 копейку, до 59,22 рубля.

СНИЖЕНИЕ СТАВКИ ДАВИТ НА РУБЛЬ

Рубль снизился в парах с долларом, евро и юанем, потеряв более 1%. Банк России в пятницу неожиданно снизил ключевую ставку на 1,5 процентного пункта — до 8% годовых, хотя аналитики ожидали ее снижения максимум до 8,5%. Это давит на отечественную валюту, впрочем, рубль снижается третью сессию подряд.

"Снижение курса рубля — побочный эффект от сокращения Банком России ключевой ставки в минувшую пятницу до 8% годовых. Мягкая денежно-кредитная политика в теории не способствует высокому курсу национальной валюты, — считает Владислав Силаев из УК "Альфа-Капитал".

"В то же время стоит напомнить, что стратегически курс рубля поддерживает наличие в стране профицита торгового баланса. Предложение валюты со стороны экспортеров по-прежнему заметно превышает спрос на валюту со стороны импортеров. Это удерживает рубль от более серьезной просадки", — добавляет он.

Объем торгов в долларе и евро выглядел средним, а вот в юане, судя по данным Мосбиржи, он достиг исторического максимума на уровне 67,2 миллиарда рублей — это заметно больше, чем в евро, но все еще в 1,7 раза меньше, чем в долларе, замечает Олег Сыроваткин из "Открытие Research".

На эту неделю приходится пик налогового периода, но, как мы видим, рублю это пока не очень помогает, указывает эксперт.

Московская биржа сообщила, что приостанавливает торги японской иеной с 8 августа из-за рисков и затруднений при проведении расчетов.

Илья Зубков из "Фридом Финанс" напоминает, что новая неделя ознаменуется двумя важными для рынка событиями — заседанием Федеральной резервной системы (ФРС) США и публикацией предварительных данных о динамике ВВП США за второй квартал. ФРС, как ожидается, поднимет ставку на 75 базисных пунктов. Наиболее интересны для инвесторов планы регулятора в отношении движения ставки на осенних заседаниях, добавляет он.

"Поводов для позитива у участников рынка осталось немного. Опубликованные на прошлой неделе опережающие индикаторы вновь сигнализировали о риске рецессии. Индекс PMI США в сфере услуг снизился впервые за два года, а число первичных обращений за пособием по безработице за неделю достигло восьмимесячного максимума. Среди корпоративных комментариев появляется все больше сообщений о замедлении найма сотрудников и даже о сокращениях штата", — говорит он.

ПРОГНОЗЫ

Ориентиры для пар доллар-рубль и евро-рубль на торги 26 июля: диапазон 56–59 и 57–60 соответственно, отмечают аналитики "Фридом Финанс".

Участники рынка ожидают начала покупки валюты по новому бюджетному правилу, считает Евгений Линчик из УК "Первая".

"В ближайшие дни мы можем увидеть дальнейшее ослабление рубля на фоне окончания налогового периода и словесных интервенций властей: российская валюта на этой неделе может опуститься до 60 рублей за доллар", — считают аналитики BCS Global Markets.