Российский рынок акций начал неделю с продолжения пятничного роста. Индекс МосБиржи поднялся к 2130 п., обороты торгов незначительно подросли. В течение дня преобладала восходящая динамика, что внушает оптимизм по поводу ближайших перспектив.

Сейчас российский рынок находится в том состоянии, когда для начала нового восходящего тренда необходим просто набор позитивных факторов, которые бы обеспечили начальный импульс. А далее вступит в дело уже момент меняющегося сентимента. Когда на рынке доля частных инвесторов в обороте составляет 74%, то фактор общих настроений играет определяющую роль. Наличие растущего тренда — это само по себе уже является аттрактивным драйвером для привлечения новых покупателей. Особенно это касается ситуации, когда безрисковые процентные ставки стремительно снижаются (падают доходности по вкладам и облигациям).

Во вчерашнем отчете ЦБ РФ о развитии банковского сектора за июнь отмечается, что наблюдался переток средств населения с вкладов (-834 млрд руб., или —3,5%) на текущие счета (+1389 млрд руб., или +15%). Главным образом это как раз происходит по факту истечения сроков краткосрочных депозитов, привлеченных ранее по высоким ставкам. И эта тенденция будет только нарастать. Доходности по вкладам сейчас существенно снизились, что способно обеспечить приток части этих средств на фондовый рынок — в облигации и акции.

Вчера же ЦБ опубликовал цифры по средней максимальной ставке по депозитам за II декаду июля. Доходности вкладов остались на уровне 7,65%, но они не учитывают пятничное решение регулятора по сокращению ключевой ставки на 150 б.п. Так что уже в ближайшее время средняя максимальная доходность депозита будет приближаться к 6,5%.

По индексу МосБиржи техническая картина пока не развернулась наверх, но рынок к этому приближается. Для формирования сигнала в пользу среднесрочного роста необходимо подняться и закрепиться выше важной технической отметки 2170 п. Пока же этого не произошло снизу общие цели падающего тренда все еще расположены в широком диапазоне 1850-2000 п.

На валютном рынке динамика курсов в понедельник была относительно стабильной, рубль незначительно ослаб. Пара USD/RUB большую часть времени консолидировалась в районе 58.

С другой стороны, продолжают происходить фундаментальные сдвиги. Во-первых, Московская биржа решила приостановить торги японской иеной, как это было ранее сделано со швейцарским франком. Решение объясняется потенциальными рисками и затруднениями при проведении расчетов в этой валюте. Во-вторых, продолжился масштабнейший переток торговой ликвидности в пару CNY/RUB.

Оборот торгов юанем в режиме с поставкой "завтра" (TOM) в понедельник составил рекордные за всю историю 67 млрд руб. Это на 39% больше, чем в евро. А соотношение оборотов CNY к USD (в режиме TOM) достигло беспрецедентных 60%. При этом какого-то сильного перекоса кросс-курса в пересчете через рубль не наблюдается. То есть высокий спрос на юань не приводит к его чрезмерной дороговизне именно на Мосбирже относительно международного рынка.

Высокий интерес к юаню наверняка в значительной степени связан с конвертацией валют недружественных стран в дружественные как населением, так и бизнесом. Возможно, сейчас происходит постепенный переток капитала даже крупных компаний, которые удерживали значительные валютные позиции. В этом плане в голову сразу приходит Сургутнефтегаз, вопрос по перспективам кубышки которого сейчас волнует многих инвесторов. Компания удерживала значительную долларовую позицию ($52 млрд) и пока не сообщала о том, что планируется с ней делать в новых условиях.

Ограничения торгов недружественных валют типа иены только лишь усиливают тенденцию перехода в юань. Также этот тренд подогревается введением банковских комиссий по удержанию позиций в недружественных валютах.

Высокий спрос в IT и расписках. В понедельник наибольший рост показал сектор информационных технологий, подскочивший почти на 10%. При этом важных корпоративных новостей не поступало. Ранее многие бумаги отрасли сильно отставали от индекса, так что в рамках фазы отскока их нахождение в списке лидеров выглядит логичным. Но все-таки масштаб вчерашней переоценки явно аномальный. Скорость подъема бумаг сектора, вероятно, снизится. Наиболее положительный взгляд на горизонте года сохраняется по бумагам Яндекса, VK и HeadHunter.

Цены на газ в Европе выросли на 10%, достигнув $1850 за тыс. куб. м. Газпром сообщил, что вынужден остановить работу еще одного газотурбинного двигателя на компрессорной станции Портовая из-за окончания срока межремонтной наработки до капитального ремонта. В результате с 27 июля объем прокачки газа по Северному потоку-1 упадет почти вдвое — до 33 млн куб. м в сутки с нынешних 67 млн, что уже составляло всего 40% от производительности.

Для акций Газпрома (-0,1%) из-за падения поставок фактор роста цен на газ уже не так важен, как ранее. Возможно, в условиях неопределенности по поводу экспорта, акции временно будут отставать от динамики индекса МосБиржи.