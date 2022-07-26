Во вторник российский фондовый рынок продолжил растущую динамику. Рублёвый бенчмарк МосБиржи в первой половине торгов прибавляет 1,9%, долларовый РТC в плюсе на 0,9%. На наш взгляд, аппетит инвесторов к риску поддержало более агрессивное снижение ставки ЦБ на заседании в прошлую пятницу. Ключевая ставка на уровне 8% делает облигации все менее привлекательным инструментом, и инвесторы в поисках доходности возвращаются на рынок акций. В связи с чем все уже имеющиеся инвестиционные идеи активно находят своих покупателей. В частности, в топе акции компаний сектора технологий и здравоохранения — на фоне ожиданий инвесторов, что вслед за принудительной конвертацией АДР "голубых фишек" в локальные бумаги ЦБ осуществит аналогичную процедуру с расписками компаний, которые изначально листинговались за рубежом. Также сегодня возобновили рост акции Россетей и ФСК на ожидании их консолидации с последующим выкупом долей миноритариев по более высокой, чем сейчас, цене. Помимо этого, сегодня даже растут акции экспортёров, которые снижались накануне — их поддерживает как приток ликвидности в рынок, так и ослабление курса рубля после завершения основного сезона налоговых выплат и понижения ставки ЦБ. В остальном новостной фон преимущественно спокоен, в фокусе — только отчётность Яндекса за второй квартал года. Ориентир по закрытию индекса МосБиржи сегодня составляет 2120-2170 пунктов, по долларовому индикатору РТС: 1120-1180 пунктов.

Мировые индексы движутся разнонаправленно. Азиатские площадки скорректировались вверх после снижения накануне. Европейские индексы начали торги разнонаправленно. Фьючерсы на американские индексы торгуются с отрицательной динамикой, аппетит к риску снизился перед отчётами технологических лидеров рынка и грядущим заседанием ФРС.

Цены на нефть марки Brent повышаются на 1,8% и торгуются около 102 долларов за баррель из-за усиливающихся опасений насчет ограниченных поставок в Европу. В ближайшее время ожидается, что нефть продолжит колебания около текущих уровней в отсутствии значимых триггеров. Краткосрочно на динамику нефти также могут повлиять данные по недельным запасам сырой нефти от Американского института нефти (API), которые будут опубликованы сегодня вечером.

Курс рубля относительно доллара продолжает снижение, рубль торгуется выше 58,5 за доллар. Краткосрочный ориентир по паре USD/RUB 58,0-60,0 руб./$ сохраняется. С учётом текущей динамики рубля и восстановления нефтяных цен возможно возобновление спроса на акции российских нефтяных компаний.