Рубль на старте сессии резко подешевел, обновив двухнедельный минимум, но быстро восстановился, выйдя ненадолго в плюс. Однако затем российская валюта стала планомерно сдавать позиции. Доллар превысил 59,5 руб. евро — 60,2 руб.

Ситуация на мировых биржах ухудшилась в середине наших торгов. Резкий рост нефтяных цен, произошедший в начале дня, усилил опасения, что инфляция останется на высоких уровнях, вынуждая центробанки более агрессивно ужесточать монетарную политику. Это увеличит давление на глобальный экономический рост, который и так замедляется.

Несмотря на позитивные сигналы с сырьевого рынка рубль сохраняет слабость из-за ожиданий скорого появления нового бюджетного правила, в рамках которого возобновятся покупки валюты за счет нефтегазовых сверхдоходов госбюджета.

Китайский юань на этом фоне ускорил рост, достигнув максимальных с начала июня уровней выше 8,9 руб. Все больше участников российского валютного рынка выбирают его в качестве альтернативы западным валютам на фоне возросших рисков санкционных ограничений на операции с ними. В результате объем торгов юанем на Мосбирже постоянно увеличивается, установив вчера исторический рекорд.

Гонконгский доллар (пара HKD/RUB) выступает более стабильной альтернативой китайскому юаню в плане замены западных валют. Он почти 40 лет надежно привязан к курсу доллара США, торгуясь в паре с ним в узком диапазоне. От выхода за его границы курс гонконгского доллара защищает валютными интервенциями Управления денежного обращения Гонконга.

Кроме того, многие инвесторы используют гонконгский доллар не для пассивного хранения с нулевой доходностью, а инвестируют его в акции рынка Гонконга, торгующиеся на СПБ Бирже. После вчерашнего провала гонконгский индекс Hang Seng показал хороший рост благодаря тому, что китайские власти анонсировали поддержку сферы услуг и недвижимости.

Данные о потребительском доверии в США (17:00 МСК) в преддверии завтрашних итогов заседания ФРС будут иметь особое значение. Если активность потребителей окажется на слишком высоком уровне, это будет дополнительным свидетельством усиления инфляции, что может подтолкнуть американский ЦБ к более решительному повышению процентных ставок или к ужесточению риторики относительно темпов этого процесса. Поэтому рынки могут отреагировать на подобную статистику усилением распродаж рисковых активов, а доллар способен ускорить рост.

Российский долговой рынок рискует прервать серию из четырех восходящий сессий. На открытии индекс гособлигаций RGBI совершил рывок вверх, в очередной раз обновив шестимесячный максимум, но быстро перешел к снижению и несет сейчас небольшие потери.