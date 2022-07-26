МОСКВА, 26 июл — ПРАЙМ. Российский рынок акций вырос во вторник третий день подряд по индексу Мосбиржи на фоне слабеющего четвертую сессию подряд рубля.

Рублевый индекс Мосбиржи к закрытию торговой сессии вырос на 2,98%, до 2192,42 пункта, долларовый РТС — упал на 1,68%, до 1136,02 пункта.

Разная динамика основных индексов объясняется ростом доллара на 2,44 рубля, до 60,55 рубля.

РЫНОК ПОЛУЧАЛ ПОДДЕРЖКУ

Российский рынок акций во вторник рос третий торговый день подряд по индексу Мосбиржи, отыгрывая ослабление рубля, длящееся в последние несколько сессий.

Экстраординарное снижение ставки Банком России сразу на 1,5 процентных пункта в пятницу на прошлой неделе способствует дальнейшему ослаблению чрезмерно укрепившегося рубля, что благоприятно для экспортеров, комментирует Алексей Калачев из ФГ "Финам".

Между тем Международный валютный фонд (МВФ) в очередном докладе отметил успешные действия российских властей для стабилизации финансового сектора в условиях санкций, отмечает Калачев. При этом МВФ улучшил прогноз по спаду экономики РФ на 2022 год с 8,5% до 6%, но ухудшил на 2023 год с 2,3% до 3,5%. Одновременно фонд понизил прогноз роста мирового ВВП с 3,6% до 3,2% по итогам 2022 года и с 3,6% до 2,9% – в 2023 году.

При этом динамика внешних рынков была негативной. Так, западные фондовые индексы падали вечером на 0,3-1,6%. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) рос вечером на 0,6%, до 107,1 пункта, сигнализируя о снижении аппетита к риску.

Стоимость нефти теряла вечером 0,2% — до 100 долларов за баррель сорта Brent. Впрочем, базовые факторы спроса и предложения продолжают удерживать нефтяные котировки на уровне около 100 долларов за баррель. Инвесторы более оптимистично настроены по поводу спроса, несмотря на риски рецессии, из-за удорожания европейского газа.

В лидерах роста цены на Московской бирже оказались бумаги VK (+13,8%), "Яндекса" (+8,3%) – на хорошей финотчетности по US GAAP. Выросли расписки HeadHunter (+8%), ЦИАНа (+7,8%).

Акции "Норникеля" (+7,1%) подорожали, продолжая отыгрывать сообщениях о том, что Лондонская биржа металлов (LME) не будет запрещать торги металлами "Норильского никеля" на своей площадке, поскольку российская компания не находится под санкциями Великобритании.

Упали акции "Самолета" (-2,2%), расписки X5 (-4%), бумаги ЛСР (-1,8%), ПИКа (-1,3%).

ПРОГНОЗЫ

Индекс Мосбиржи после падения в июле показывает признаки разворота к росту в попытке вернуться в прежний диапазон, полагает Калачев из ФГ "Финам".

"Если ему удастся удержаться выше 2150 пунктов, целью дальнейшего движения может стать уровень 2350 пунктов", — оценивает он.

Российский индекс Мосбиржи преодолел сопротивление 2150 пунктов благодаря оптимизму по отдельным эмитентам, но оставался в рамках краткосрочного диапазона 2000-2280 пунктов, считает Елена Кожухова из ИК "Велес Капитал".

"Потенциал краткосрочного роста у рублевого рынка еще есть, но основное давление остается нисходящим", — добавляет она.