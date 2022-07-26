МОСКВА, 26 июл — ПРАЙМ. Рубль во вторник продолжил падать уже четвертую торговую сессию подряд на фоне большого объема торгов китайским юанем, что подтверждает ожидание игроками рынка публикации подробностей нового бюджетного правила.

Курс доллара расчетами "завтра" на 19.00 мск (к закрытию) поднялся на 2,44 рубля, до 60,55 рубля, евро — на 2,47 рубля, до 61,68 рубля, свидетельствуют данные Московской биржи.

Курс юаня расчетами "завтра" к закрытию вырос на 51 копейку, до 9,2 рубля, а объем торгов им составил 66,9 миллиарда рублей против 52,6 миллиарда по евро и 123 миллиардов по доллару.

Доллар вырос к рублю на 4,2%, евро – тоже на 4,2%, а юань – на 5,9%. Данные по динамике курса и объема торгов подтверждают рост спроса на китайскую валюту.

Рублевая цена нефти составила около 6 тысяч за баррель сорта Brent.

РУБЛЬ ПОД ДАВЛЕНИЕМ

Курс российской валюты остается под давлением возросших покупок инвалюты, в первую очередь – китайского юаня. Это может быть свидетельством о подготовке игроков рынка к публикации нового бюджетного правила, в котором, по их ожиданиям, будет определены параметры валютных интервенций для ослабления рубля, в частности, через покупку юаней.

Четвертую сессию подряд объем торгов в паре юань/рубль остается очень высоким по историческим меркам, кроме того, юань дорожает быстрее доллара и евро, что расходится с динамикой валютных курсов на внешних площадках, отмечает Олег Сыроваткин из "Открытие Инвестиции".

"В частности, там доллар сегодня подорожал против юаня, а на Мосбирже подешевел. Все это прямо указывает на то, что именно через юань и происходит атака на рубль. Сложно точно сказать, кто именно агрессивно скупает юани за рубли, но в пятницу глава Банка России Эльвира Набиуллина отметила, что валютные интервенции возможны и при плавающем курсе, но в рамках бюджетного правила", — комментирует он.

Между тем, индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) растет на 0,7%, до 107,2 пункта, возможно, нацеливаясь (перед решением Федеральной резервной системы США по ставке в среду) на недавно обновленный 20-летний максимум выше 109 пунктов.

Стоимость нефти теряла вечером 0,2% — до 100 долларов за баррель сорта Brent. Впрочем, базовые факторы спроса и предложения продолжают удерживать нефтяные котировки на уровне около 100 долларов за баррель. Инвесторы более оптимистично настроены по поводу спроса, несмотря на риски рецессии, из-за удорожания европейского газа.

ПРОГНОЗЫ

Российская валюта уступает позиции, несмотря на поддержку фактора налогового периода и сохранение дорогой нефти, отмечает Александр Бахтин из "БКС Мир инвестиций".

"Очевидно, сказывается эффект от неожиданно резкого снижения ключевой ставки ЦБ РФ, восстановления импорта, а также ожидания новостей о возобновлении бюджетного правила в новых параметрах. По нашим оценкам, в среду доллар может формироваться в пределах 57,5-60,5 рубля", — добавляет он.

Можно предположить, что атака на рубль, начавшаяся в прошлый четверг, могла иметь целью ограничить его рост не только во время пика налогового периода, который приходится на эту неделю, но и в условиях продажи новой порции "газовых" евро, рассуждает о факторах курсообразования рубля Сыроваткин из "Открытие Инвестиции".