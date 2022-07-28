После трех сессий роста подряд вчера подъем нашего рынка приостановился. В моменте индекс МосБиржи поднимался выше 2200 п., но в целом в течение сессии все свелось к обычной боковой консолидации. Амплитуда колебаний по многим голубым фишкам существенно сократилась, но обороты торгов относительно предыдущих сессий все-таки остаются повышенными. В акциях индекса наторговали на 35,5 млрд руб.

Если в предыдущие дни одним из важнейших фактором поддержки рынка было ослабление рубля, то вчера этот драйвер играл в обратную сторону, что и остановило восходящую тенденцию в акциях. Курс USD/RUB вернулся ниже 60. Это сразу же негативно сказалось на таких экспортоориентированных историях как Норникель, Сургутнефтегаз, Мечел.

Кроме того, после мощного ралли прошла локальная коррекция в IT-секторе — отраслевой индекс упал на 2,6%. Это не должно удивлять, учитывая его рост в предыдущие три сессии на 25%.

По индексу МосБиржи техническая картина пока на стороне покупателей. Ближайшие уровни сопротивления сместились к 2240-2265 п. Краткосрочный взгляд умеренно позитивный. Причем если не будет резкого укрепления рубля, то подъем может проходить не выборочно в экспортерах или же в компаниях с ориентацией на внутренний рынок, а сразу широким фронтом.

Инфляции по-прежнему нет. Росстат вчера сообщил об очередной неделе с дефляцией. Индекс потребительских цен (ИПЦ) с 16 по 22 июля снизился еще на 0,08%. В годовом выражении инфляция сократилась до 15,37%.

Дефляционные процессы позитивны с точки зрения ожиданий дальнейшего смягчения денежно-кредитной политики Центробанка. С момента предыдущего заседания Банка России прошло не так много времени, но если в ближайшие недели ИПЦ продолжит падать, то на рынке вновь будут расти ожидания снижения ключевой ставки на величину от 50 б.п. и выше.

Это положительный момент как для рынка облигаций, так и среднесрочно для российских акций. Вкупе с ожидаемым высвобождением огромной депозитной базы все это может привести к значительным притокам в инструменты фондового рынка.

Ценовой потолок. Страны G7 намерены ввести механизм ограничения цен на экспорт российской нефти к 5 декабря, когда вступят в силу санкции ЕС, запрещающие морской импорт российской нефти, передает Reuters.

Страны хотят, чтобы цена на российскую нефть устанавливалась участниками «картеля покупателей» на уровне выше себестоимости добычи в России, чтобы у страны оставался стимул продолжать добычу, но намного ниже нынешних высоких котировок. Таким образом, они надеются, что Россия окажется перед выбором между согласием на более низкие доходы и почти их полное отсутствие после того, как в декабре вступит в силу эмбарго ЕС, отмечают источники Reuters.

Инициативы G7 сейчас звучат очень громко, но в действительности шансы на реализацию такого сценария весьма невелики. Во-первых, нет никаких гарантий, что покупатели в Китае или Индии согласятся на участие в таком картеле. Во-вторых, явно недооцениваются потенциальные ответные шаги России, которая может также установить предел, но уже минимально возможной цены. И далее если по этим причинам будут возникать какие-то перебои с поставками, то котировки Brent взлетят еще выше, а значит развитым странам придется платить высокую цену. При таком раскладе все больше участников будут склоняться к покупкам российской нефти, торгующейся сейчас с дисконтом. Поэтому высоки шансы, что предлагаемый механизм потолка цен так и не заработает в том виде, в котором рассчитывают страны G7. Но при этом само по себе обсуждение в СМИ этой темы может стать позитивным фоном для нефтяных цен — драйвер для акций ключевых российских нефтяников: Газпром нефть, Лукойл. Татнефть, Роснефть.

Заседание ФРС. Регулятор ожидаемо повысил ключевую ставку на 75 б.п. до 2,25-2,50%. Руководство FOMC отметило ослабление производственных показателей и расходов, подтвердило, что ожидает дальнейшего увеличения стоимости заимствований. Были отмечены благоприятные условия на рынке труда — активный рост числа рабочих мест при сохранении низкой безработицы. Инфляция остается повышенной. Наблюдается дисбаланс спроса и предложения, вызванный пандемией, рост цен на продукты питания и энергоносители.

В ходе пресс-конференции Джером Пауэлл сообщил о том, что увеличение ключевой ставки более чем на 0,75 п.п. возможно в будущем, но решение будет зависеть от входящих данных. Сейчас ставка Федрезерва уже достигла нейтрального уровня, но может достичь 3-3,5% к концу года.

Реакция рынка акций США на решение ФРС была позитивной. Индекс S&P 500 вырос на 2,6% и находится в районе 4020 п. Риски возобновления снижения в среднесрочной перспективе повышенные, особенно по мере ускорения темпов сокращения баланса ФРС (QE наоборот). В качестве ближайшей сильной зоны сопротивления по S&P 500 выделим область 4080-4180 п.