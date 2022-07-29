После того, как в середине июля были опубликованы данные об очередном увеличении инфляции в США — цены в июне выросли за год на рекордные с 1981 года 9,1% — вероятность повышения ставки ФРС на 100 базисных пунктов в конце июля, которая оценивается по фьючерсам, в моменте составляла более 80%. Однако на заседании 27 июля столь жесткий сценарий не реализовался — американский регулятор второй раз подряд увеличил ставку на 75 базисных пунктов до диапазона 2,25-2,5%.

Рынки восприняли итоги заседания с определенной долей позитива. Индекс S&P 500 по итогам среды прибавил 2,62%, а в четверг на фоне публикации данных о ВВП США за второй квартал прибавил еще 1,21% до уровня 4072,43. Прибавили в цене и американские 10-летние облигации — с момента закрытия во вторник к закрытию четверга их доходность снизилась на 10 б.п. до 2,68%.

Рост рынков происходит на фоне теперь уже подтвержденной предварительными данным рецессии в США — согласно первой оценке, ВВП страны во втором квартале снизился на 0,9% кв/кв в пересчете на год, что после снижения на 1,6% кв/кв по итогам первого квартала, согласно техническому определению, сигнализирует о наступлении рецессии. Стоит учитывать, однако, что по отношению к аналогичным периодам 2021 года экономика США росла в первом и втором квартале на 3,5% и 1,6% соответственно.

Рыночный рост может частично объясняться расчетом на то, что снижение экономики США заставит ФРС действовать более осторожно и замедлить ужесточение монетарных условий на будущих заседаниях. Тем не менее, пока риторика регулятора, судя по пресс-конференции главы ФРС Джерома Пауэлла, говорит, скорее, о твердом намерении ФРС снизить инфляцию, в то время как замедление экономического роста отходит на второй план и воспринимается скорее как необходимость для достижения поставленных целей по снижению роста цен.

Стоит учитывать, что двойной мандат ФРС призван обеспечивать, во-первых, ценовую стабильность (приемлемый уровень инфляции), а во-вторых, максимальную занятость. На фоне всё еще сильного рынка труда, на котором по состоянию на май число открытых вакансий превышало 11,2 млн, число занятых в несельскохозяйственном секторе выросло в июне на 372 тыс., а безработица осталась на уровне 3,6%, регулятор может уделять меньше внимания формальному снижению ВВП, особенно если это снижение происходит после более значительного роста предыдущих кварталов.

Тем не менее, несмотря на то, что данные по ВВП свидетельствуют о сохраняющемся росте потребительских расходов, которые за второй квартал выросли на 1%, снижение инвестиций в основной капитал (-3,9%) и сокращение правительственных расходов (-1,9%) могут являться сигналом того, что рынок труда также вскоре ослабнет. Еще одним сигналом для реализации такого сценария является приостановка или сокращение найма отдельными компаниями в США, среди которых присутствуют и крупные технологические компании.

Хотя на пресс-конференции глава ФРС и допустил еще одно «необычно большое» повышение на следующем заседании, это заседание состоится лишь в двадцатых числах сентября, а до этого момента рынку станут доступны еще два ежемесячных отчета по инфляции и по рынку труда. Даже если ситуация на рынке труда и ухудшится, основное внимание регулятора, вероятно, всё же будет направлено на инфляцию. Снижение цен на отдельные сырьевые товары, включая сельхозпродукцию и металлы в последние месяцы, может выступать предпосылкой и для замедления роста потребительских цен, однако цены на нефть всё еще остаются высокими (более $100 за баррель по Brent), в то время как цена на газ в США в конце июля обновила максимум с 2008 года. На этом фоне, хотя дальнейший рост инфляции в США может быть ограничен ужесточающимися условиями кредитования, слишком резкого ее снижения, вероятно, также не произойдет, а значит американский регулятор будет вынужден поднимать ставку еще не раз в этом году. С каким шагом будут происходить повышения — во многом зависит от динамики потребительских цен в июле и августе. Полагаем, что на фоне запланированного роста темпов сокращения баланса регулятора с сентября в два раза до $95 млрд в месяц, темпы увеличения ставки могут снизиться. Что же касается рецессии, то пока рынок труда в США не продемонстрирует заметного ослабления, фактор высокой инфляции, вероятно, будет иметь приоритет для ФРС по сравнению со снижающимся ВВП.