Российская валюта в течение завершающейся рабочей недели упала против доллара и евро. При этом доллар и евро обновили максимумы с 7 июля: 62,27 рубля и 63,72 рубля, соответственно.

Факторами курсовой динамики оставались спекуляции на тему валютных интервенций финансовых властей РФ в рамках нового бюджетного правила. Пик налогового периода, пришедшийся на начало недели, не очень-то помог рублю устоять.

Внешний фон сохранился умерено позитивным. Рынок нефти на неделе все же удержался выше ключевого уровня 100 долларов за баррель сорта Brent, хотя завершил предыдущую неделю провалом ниже него. Сейчас же котировки закрепляются на уровне 105 долларов. Игроки рынка оценивают перспективы замедления спроса на углеводородное топливо на фоне данных о падении ВВП США второй квартал подряд — на 0,9%, что сигнализирует о технической рецессии в американской экономике.

С другой стороны ОПЕК+ 3 августа обсудит сохранение уровня добычи нефти или его небольшое увеличение с сентября в рамках сделки альянса.

В целом, курс доллара вырос за неделю на 4,33 рубля до 61,62 рубля, евро — на 4,17 рубля до 62,47 рубля — за прошлую неделю. Рублевая цена барреля марки Brent при этом поднялась до 6,45 тысячи против 6,05 тысячи неделей ранее.

РУБЛЬ ПОД ДАВЛЕНИЕМ

Рубль начал рабочую неделю падением против доллара и евро третью сессию подряд под влиянием мягкости ЦБ РФ в плане денежно-кредитной политики.

Давления на рубль добавляло то, что стоимость нефти падала в начале недели ниже психологически значимого уровня 100 долларов за баррель сорта Brent. Колебания нефтяных котировок были обусловлены ожиданиями итогов заседания ФРС США при отсутствии более фундаментальных факторов. Большинство аналитиков ожидало, что регулятор повысит ставку на 75 базисных пунктов, до 2,25-2,5% годовых.

Курс российской валюты оставался под давлением возросших покупок валюты, в первую очередь — китайского юаня. Это может быть свидетельством о подготовке игроков рынка к публикации нового бюджетного правила, в котором, по их ожиданиям, будет определены параметры валютных интервенций для ослабления рубля, в частности, через покупку юаней.

Кроме того, повышенный спрос на валюту мог быть обусловлен погашением валютных кредитов. В частности, в опубликованном обзоре банковского сектора за июнь ЦБ РФ отметил, что в июне корпоративный кредитный портфель в валюте сократился на 2,5 миллиарда долларов, отмечали эксперты.

В середине недели рубль попытался скорректировать падение предыдущих нескольких сессий. Поскольку от властей не поступало каких-то сигналов о готовности параметров бюджетного правила, многие игроки решили зафиксировать прибыль, продавая валюту за рубли. При этом спекулянтам было, какую прибыль фиксировать. Так, за четыре сессии на Московской бирже доллар максимально подскакивал к уровню закрытия среды, 20 июля, более чем на 6 рублей (+11%), евро — на 5,6 рубля (+10%), юань — на 1,09 рубля (+13,3%).

Кроме того, высокие курсовые уровни могли привлечь экспортеров, которым в четверг предстояла уплата НДД и налога на прибыль в объеме 700 миллиардов рублей.

Со стороны геополитики позитивным для рублевых активов стало начало работы координационного центра по наблюдению за выполнением "продуктовой сделки" по поставкам российских продуктов на экспорт и о содействии России вывозу украинского зерна.

ПРОГНОЗ

Однако вторую половину и завершение рабочей недели рубль опять провел в падении против доллара и евро. Давление приходило от ожидания публикации новых параметров валютных интервенций.

При этом мировые биржевые площадки позитивно восприняли итоги заседания ФРС США. Ставки были ожидаемо повышены на 0,75 процентного пункта. В то же время глава американского регулятора Джером Пауэлл намекнул, что процесс ужесточения монетарной политики может замедлиться, если позволят экономические показатели.

Игроки рынков также спокойно переварили данные о неожиданном снижении ВВП США. Согласно первой оценке министерства торговли США, ВВП страны снизился второй квартал подряд — на 0,9% в пересчете на год. При этом ожидался, напротив, некоторый рост показателя.

Однако перед выходными, рубль все же упал, и курс вполне может посмотреть в сторону 65 рублей за доллар. Перспективы довольно неясны особенно в условиях назревающей геополитической напряженности между США и Китаем вокруг Тайваня, которая несет риск как минимум всем глобальным рынкам.

Визит спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси на Тайвань может состояться уже в ближайшие дни. Пелоси отправляется в поездку в азиатский регион уже в пятницу. Китай надеется, что все страны будут уважать его суверенитет над Тайванем и "соответствующая страна" не будет играть с огнем, заявил заместитель постоянного представителя КНР при ООН Гэн Шуан.