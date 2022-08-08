За неделю с 1 по 5 августа рубль подорожал к доллару на 1,69%, к евро 1,49%, к британцу — на 1,43%. Неделя была спокойной. Большую часть времени рублевые пары торговались в ограниченных диапазонах. В последний торговый день рабочей недели рубль показал небольшие разнонаправленные колебания к иностранным валютам, не обращая внимания на отчет по рынку труда в США. В пятницу, 5 августа, по итогам дня пара доллар/рубль повысилась на 0,38%, до 60,58 руб., евро/рубль — на 0,07%, до 61,54 руб. Пара фунт/рубль снизилась на 0,16%, до 74,88 руб.

Повышенная волатильность на всех рынках наблюдалась после публикации отчета по рынку труда в США за июль (Non-Farm Payrolls, NFP). Июльские данные NFP превзошли ожидания рынка, в результате доллар подорожал к большинству мировых валют. Индекс доллара DXY восстановился до 106,81 пунктов. В связи с этим рубль подешевел к доллару больше, чем к другим иностранным валютам.

Согласно данным Минтруда США, в июле количество рабочих мест в экономике США увеличилось на 528 тыс. против прогноза 250 тыс. и 372 тыс. в июне (пересмотрено с 398 тыс.). Безработица сократилась до 3,5% с 3,6%, тогда как экономистами не ожидалось изменение показателя. Сильный отчет по занятости в июле умерил ожидания замедления темпа ужесточения денежной политики ФРС. На заседании FOMC 20-21 сентября кажется вероятным ещё одно повышение ставки на 75 базисных пунктов, если инфляция за два следующих отчета по инфляции не покажет признаков снижения. Соответственно фокус внимания сместился на данные по инфляции (10 августа). Ожидается, что индекс потребительских цен в США вырос в июле на 8,7% к уровню прошлого года после роста на 9,1% в июне.

С 8 по 12 августа по доллару сохраняю ценовой диапазон 55-68 руб. Неизвестно какие события могут вытолкнуть цену из него. Минфин РФ продолжает оптимизировать параметры бюджетного правила под новые рыночные условия, которые еще не согласованы. Давление на нацвалюту исходит от нефтяного рынка, поскольку цена на Brent опустилась ниже $100 за баррель. Если активность экспортеров останется на низком уровне, то курс доллара будет стремиться сначала вернуться к уровню 63 руб. Пробой или отскок от него будет зависеть от новостного фона по газу и санкциям. В целом внешний фон для нацвалюты не изменился, а значит сохраняется высокая вероятность провести новую неделю около 60 руб.