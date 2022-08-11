МОСКВА, 11 авг — ПРАЙМ. Ожидаемые в четверг, 11 августа, события в сфере макроэкономики и бизнеса.

Международные события
Когда Где и чтоПредыдущее значениеПрогноз
  JPY Япония — День гор — выходной на Токийской фондовой бирже    
2:01 GBP Великобритания — Баланс цен на жилье от RICS (июль) 65% 63% (факт)
11:00 USD США — Ежемесячный отчет МЭА /Международного энергетического агентства/    
14:00 USD США — Ежемесячный отчет ОПЕК    
15:30 USD США — Базовый индекс цен производителей (PPI) (м/м) (июль) 0,4% 0,4%
15:30 USD США — Число первичных заявок на получение пособий по безработице 260 тыс 263 тыс
15:30 USD США — Индекс цен производителей (PPI) (м/м) (июль) 1,1% 0,2%
16:15 CNY Китай — Объём выданных займов 2,81 трлн юаней  
Российские события
Когда Где и чтоПредыдущее значениеФакт.
16:00 RUB ЦБ РФ — Международные резервы (USD, на 05.08) 571,2 млрд долл (на 29.07)  
  RUB Распадская — финансовая отчетность по МСФО за 2кв/1П2022    
  RUB ГМК Норильский никель — ВОСА (реестр закрыт 18.07.22, в заочной форме, об уменьшении УК путем погашения приобретенных ПАО акций)    
  RUB Абрау-Дюрсо — СД (о созыве ВОСА по вопросу одобрения сделки с заинтересованностью суммой более 10% стоимости активов ПАО с банком РНКБ)    
  RUB РУСАЛ — СД (отчет об исполнении поручений в рамках контроля и регулярной оценки результатов деятельности)    