События в сфере макроэкономики и бизнеса 12 августа
МОСКВА, 12 авг — ПРАЙМ. Ожидаемые в пятницу, 12 августа, события в сфере макроэкономики и бизнеса.
|Когда
|Где и что
|Предыдущее значение
|Прогноз
|9:00
|GBP
|Великобритания — Бизнес-инвестиции (кв/кв) (2кв2022)
|-0,6%
|3,8% (факт)
|9:00
|GBP
|Великобритания — ВВП (м/м)
|0,4%
|-0,6% (факт)
|9:00
|GBP
|Великобритания — ВВП (г/г) (2кв2022)
|8,7%
|2,9% (факт)
|9:00
|GBP
|Великобритания — ВВП (кв/кв) (2кв2022)
|0,8%
|-0,1% (факт)
|9:00
|GBP
|Великобритания — Объём промышленного производства (м/м) (июнь)
|1,3%
|-0,9% (факт)
|9:00
|GBP
|Великобритания — Объём производства в обрабатывающей промышленности (м/м) (июнь)
|1,7%
|-1,6% (факт)
|9:00
|GBP
|Великобритания — Изменение месячного ВВП 3м/3м
|0,4%
|-0,1% (факт)
|9:00
|GBP
|Великобритания — Сальдо торгового баланса (июнь)
|-21,45 млрд ф.ст.
|-22,85 млрд ф.ст. (факт)
|9:00
|GBP
|Великобритания — Сальдо торгового баланса без учета стран ЕС (июнь)
|-10,37 млрд ф.ст.
|-12,29 млрд ф.ст. (факт)
|9:45
|EUR
|Франция — Индекс потребительских цен (ИПЦ) (м/м) (июль)
|0,8%
|0,3%
|9:45
|EUR
|Франция — Гармонизированный индекс потребительских цен (м/м) (июль)
|0,9%
|0,3%
|10:00
|EUR
|Испания — Индекс потребительских цен (ИПЦ) (г/г) (июль)
|10,0%
|10,8%
|10:00
|EUR
|Испания — Гармонизированный индекс потребительских цен (г/г) (июль)
|10,0%
|10,8%
|12:00
|EUR
|Еврозона — Объём промышленного производства (м/м) (июнь)
|0,8%
|0,2%
|15:00
|GBP
|Великобритания — Сервис отслеживания ежемесячных показателей ВВП (Monthly GDP Tracker) от NIESR
|0,2%
|15:30
|USD
|США — Индекс цен на экспорт (м/м) (июль)
|0,7%
|-1,1%
|15:30
|USD
|США — Индекс цен на импорт (м/м) (июль)
|0,2%
|-1%
|17:00
|USD
|США — Индекс ожиданий потребителей от Мичиганского университета (август)
|47,3
|48,4
|17:00
|USD
|США — Индекс настроения потребителей от Мичиганского университета (август)
|51,5
|52,5
|19:00
|USD
|США — Отчет Министерства сельского хозяйства США /USDA WASDE/ об оценках спроса и предложения в мировом сельском хозяйстве
|20:00
|USD
|США — Число активных буровых установок от Baker Hughes /U.S. Baker Hughes Total Rig Count/
|598
|20:00
|USD
|США — Общее число буровых установок в США от Baker Hughes
|764
|22:30
|GBP
|США — Количество чистых спекулятивных позиций по GBP от CFTC /The U.S. Commodity Futures Trading Commission — Комиссия по торговле товарными фьючерсами/
|-56,4 тыс
|22:30
|USD
|США — Количество чистых спекулятивных позиций по сырой нефти от CFTC
|253,8 тыс
|22:30
|USD
|США — Количество чистых спекулятивных позиций по золоту от CFTC
|124,3 тыс
|22:30
|USD
|США — Количество чистых спекулятивных позиций по Nasdaq 100 от CFTC
|24,7 тыс
|22:30
|USD
|США — Количество чистых спекулятивных позиций по S&P 500 от CFTC
|-231,9 тыс
|22:30
|AUD
|США — Количество чистых спекулятивных позиций по AUD от CFTC
|-56,0 тыс
|22:30
|JPY
|США — Количество чистых спекулятивных позиций по JPY от CFTC
|-42,8 тыс
|22:30
|RUB
|США — Отчет CFTC по состоянию спекулятивных позиций по рублю
|-13,3 тыс
|22:30
|EUR
|США — Количество чистых спекулятивных позиций по EUR от CFTC
|-38,8 тыс
|Когда
|Где и что
|Предыдущее значение
|Факт.
|15:00 мск
|RUB
|ЦБ — Пресс-конференция с участием заместителя Председателя Банка России Алексея Заботкина по проекту Основных направлений государственной денежно-кредитной политики на 2023-2025
|19:00
|RUB
|ВВП (квартальный) (г/г) (2кв2022)
|3,5%
|RUB
|АЛРОСА — финансовая отчетность по МСФО за 2кв/1П2022
|RUB
|РУСАЛ — финансовая отчетность по МСФО за 1П2022
|RUB
|АФК Система — ГОСА (реестр закрыт 20.07.2022, в заочной форме, перевыборы СД)
|0,31 — див-д 2020
|0 (рекоменд. СД) – див-д 2021
|RUB
|РуссНефть — закрытие реестра для участия в ВОСА (05.09.2022, в заочной форме, о внесении изменений в Устав ПАО)
|RUB
|Аэрофлот — СД (о переходе на отечественную АИС оформления билетов и воздушных перевозок, об организационной структуре ПАО)
https://1prime.ru/experts/20220812/837771299.html