МОСКВА, 12 авг — ПРАЙМ. Ожидаемые в пятницу, 12 августа, события в сфере макроэкономики и бизнеса.

Международные события
Когда Где и чтоПредыдущее значениеПрогноз
9:00 GBP Великобритания — Бизнес-инвестиции (кв/кв) (2кв2022) -0,6% 3,8% (факт)
9:00 GBP Великобритания — ВВП (м/м) 0,4% -0,6% (факт)
9:00 GBP Великобритания — ВВП (г/г) (2кв2022) 8,7% 2,9% (факт)
9:00 GBP Великобритания — ВВП (кв/кв) (2кв2022) 0,8% -0,1% (факт)
9:00 GBP Великобритания — Объём промышленного производства (м/м) (июнь) 1,3% -0,9% (факт)
9:00 GBP Великобритания — Объём производства в обрабатывающей промышленности (м/м) (июнь) 1,7% -1,6% (факт)
9:00 GBP Великобритания — Изменение месячного ВВП 3м/3м 0,4% -0,1% (факт)
9:00 GBP Великобритания — Сальдо торгового баланса (июнь) -21,45 млрд ф.ст. -22,85 млрд ф.ст. (факт)
9:00 GBP Великобритания — Сальдо торгового баланса без учета стран ЕС (июнь) -10,37 млрд ф.ст. -12,29 млрд ф.ст. (факт)
9:45 EUR Франция — Индекс потребительских цен (ИПЦ) (м/м) (июль) 0,8% 0,3%
9:45 EUR Франция — Гармонизированный индекс потребительских цен (м/м) (июль) 0,9% 0,3%
10:00 EUR Испания — Индекс потребительских цен (ИПЦ) (г/г) (июль) 10,0% 10,8%
10:00 EUR Испания — Гармонизированный индекс потребительских цен (г/г) (июль) 10,0% 10,8%
12:00 EUR Еврозона — Объём промышленного производства (м/м) (июнь) 0,8% 0,2%
15:00 GBP Великобритания — Сервис отслеживания ежемесячных показателей ВВП (Monthly GDP Tracker) от NIESR 0,2%  
15:30 USD США — Индекс цен на экспорт (м/м) (июль) 0,7% -1,1%
15:30 USD США — Индекс цен на импорт (м/м) (июль) 0,2% -1%
17:00 USD США — Индекс ожиданий потребителей от Мичиганского университета (август) 47,3 48,4
17:00 USD США — Индекс настроения потребителей от Мичиганского университета (август) 51,5 52,5
19:00 USD США — Отчет Министерства сельского хозяйства США /USDA WASDE/ об оценках спроса и предложения в мировом сельском хозяйстве    
20:00 USD США — Число активных буровых установок от Baker Hughes /U.S. Baker Hughes Total Rig Count/ 598  
20:00 USD США — Общее число буровых установок в США от Baker Hughes 764  
22:30 GBP США — Количество чистых спекулятивных позиций по GBP от CFTC /The U.S. Commodity Futures Trading Commission — Комиссия по торговле товарными фьючерсами/ -56,4 тыс  
22:30 USD США — Количество чистых спекулятивных позиций по сырой нефти от CFTC 253,8 тыс  
22:30 USD США — Количество чистых спекулятивных позиций по золоту от CFTC 124,3 тыс  
22:30 USD США — Количество чистых спекулятивных позиций по Nasdaq 100 от CFTC 24,7 тыс  
22:30 USD США — Количество чистых спекулятивных позиций по S&P 500 от CFTC -231,9 тыс  
22:30 AUD США — Количество чистых спекулятивных позиций по AUD от CFTC -56,0 тыс  
22:30 JPY США — Количество чистых спекулятивных позиций по JPY от CFTC -42,8 тыс  
22:30 RUB США — Отчет CFTC по состоянию спекулятивных позиций по рублю -13,3 тыс  
22:30 EUR США — Количество чистых спекулятивных позиций по EUR от CFTC -38,8 тыс  
Российские события
Когда Где и чтоПредыдущее значениеФакт.
15:00 мск RUB ЦБ — Пресс-конференция с участием заместителя Председателя Банка России Алексея Заботкина по проекту Основных направлений государственной денежно-кредитной политики на 2023-2025    
19:00 RUB ВВП (квартальный) (г/г) (2кв2022) 3,5%  
  RUB АЛРОСА — финансовая отчетность по МСФО за 2кв/1П2022    
  RUB РУСАЛ — финансовая отчетность по МСФО за 1П2022    
  RUB АФК Система — ГОСА (реестр закрыт 20.07.2022, в заочной форме, перевыборы СД) 0,31 — див-д 2020 0 (рекоменд. СД) – див-д 2021
  RUB РуссНефть — закрытие реестра для участия в ВОСА (05.09.2022, в заочной форме, о внесении изменений в Устав ПАО)    
  RUB Аэрофлот — СД (о переходе на отечественную АИС оформления билетов и воздушных перевозок, об организационной структуре ПАО)    