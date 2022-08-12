По нашим оценкам, снижение ВВП России по итогам 2022 г. может составить чуть менее 4%, что существенно ниже первоначальных оценок — от —8 до —12%. Наиболее важным фактором столь существенного изменения стали высокие экспортные доходы.

В марте-июле объем добычи нефти против ожидания сохранился на высоких уровнях: немногим ниже пиковых уровней, достигнутых в феврале 2022 г., и при этом даже чуть выше, чем в марте-июле 2021 г. Впрочем, до конца года добыча нефти еще может существенно сократиться, вызвав заметный — до 7-9% г/г — спад ВВП в 4 квартале. Наблюдаемое падение ВВП значительно уступает по амплитуде периоду кризиса 2020 г., вызванного коронавирусом, когда снижение достигало —10,3% г/г и —6,3% г/г в мае и июне соответственно. Неплохая в нынешних условиях динамика первых трех кварталов позволит показать не слишком большое падение ВВП в среднем за год.

Несмотря на восстановление объемов добычи нефти в мае-июне, падение российского ВВП в июне продолжилось в силу падения добычи газа (-9,8% г/г), что отразилось на ухудшении динамики оптовой торговли и трубопроводного транспорта. В то же время положительная динамика в сельском хозяйстве, ряде обрабатывающих производств, ориентированных на внутренний рынок (пищевой промышленности, фармацевтике), платных услугах населению поддержала экономическую активность в июне. Более глубокому падению также препятствовало замедление темпов снижения розничной торговли на фоне роста кредитования, поддержавшего потребительскую активность.

Сохранение высоких объемов экспортных доходов — помимо прямого эффекта на рост ВВП — позволило Минфину нарастить программы поддержки экономики и населения. Банку России это позволило смягчить денежно-кредитную политику на фоне укрепления рубля и снижения инфляции и инфляционных ожиданий. Согласно последним данным Frank RG, кредитование наличными в августе уже превысило уровни начала 2021 г., а выдачи ипотеки сравнялись с уровнями годичной давности. Это поддерживает потребительский спрос со стороны населения и рынок жилищного строительства.