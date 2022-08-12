Российская валюта в течение завершающейся рабочей недели продолжила стабилизироваться против доллара и евро. При этом диапазон колебаний основных резервных валют еще более сократился: 59,92-61,45 рубля по доллару и 60,72-63,05 рубля по евро.

Факторами такой курсовой динамики стало летнее затишье на рынках, обусловленное пиком сезона летних отпусков. При этом валютные послабления, в частности в вопросе репатриации валюты экспортерами, сокращение экспорта (в том числе на фоне снижения поставок газа в Европу) и рост импорта надавили на курс рубля. В то же время по-прежнему большой профицит торгового баланса поддерживает нацвалюту РФ.

Внешний фон несколько улучшился. Рынок нефти на неделе стремился вернуться к ключевому уровню 100 долларов за баррель сорта Brent и в пятницу практически справился с этим.

Игроки рынка анализировали августовский доклад ОПЕК, оценившей, что нефтяные запасы в странах Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) находятся на минимуме за 5 лет — на 261 миллион баррелей ниже средних пятилетних значений.

Кроме того, Международное энергетическое агентство повысило прогноз по спросу на нефть в мире — до 99,7 миллиона баррелей в сутки в 2022 году и до 101,8 миллиона в 2023 году. Повышение спроса ожидается из-за роста цен на газ, который заставляет многие производства переходить на нефть в качестве альтернативного топлива.

В целом, курс доллара за неделю почти не изменился и равнялся вечером в пятницу 60,6 рубля, евро вырос на 80 копеек до 62,35 рубля. Рублевая цена барреля марки Brent при этом поднялась до 5,9 тысячи против 5,8 тысячи неделей ранее.

РУБЛЬ СЛЕДИЛ ЗА НЕФТЬЮ

Рубль начал рабочую неделю стабилизацией против доллара и евро, отыгрывая коррекционный рост нефтяных цен и решение Московской биржи об отсрочке выхода "дружественных нерезидентов" на российский рынок акций. Это сняло риски продажи ими ценных бумаг и ухода в доллары и евро.

В то же время, стоимость нефти оставалась ниже ключевых 100 долларов за баррель сорта Brent несколько торговых сессий подряд. Участники рынка обращали внимание на новости о возобновлении поставок российской нефти в Европу после сложностей с оплатой транспортировки через Украину.

Однако данные ЦБ РФ поддерживали курс рубля. Так, положительное сальдо текущего счета платежного баланса РФ в январе-июле выросло в 3,3 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составило 166,6 миллиарда долларов. Положительное сальдо внешней торговли России товарами и услугами в январе-июле выросло в 2,5 раза в годовом выражении и составило 192,4 миллиарда долларов, оценил регулятор.

ПРОГНОЗ

Завершение рабочей недели рубль провел в попытках укрепления против доллара и евро. Этому в немалой степени способствовали сигналы от ЦБ РФ, озвученные регулятором в проекте "Основных направлений единой государственной денежно-кредитной политики на 2023-2025 годы".

В частности, Центробанк считает, что попытки повысить потенциал экономики РФ за счет низкой ключевой ставки могут привести к негативным последствиям для ценовой стабильности. Высокая ставка традиционно поддерживает курс нацвалюты.

Банк России по-прежнему считает, что сейчас некорректно говорить о дефляции в стране, заявил зампред регулятора Алексей Заботкин. Риски инфляции, в свою очередь, традиционно купируются высокой ключевой ставкой.

Кроме того, Банк России ждет рекордного профицита счета текущих операций по итогам года — на уровне 243 миллиарда долларов, и это сейчас фундаментальный фактор крепости рубля. Впрочем, в последующие три года значение показателя, по прогнозу ЦБ РФ, снизится до 125 миллиардов долларов в 2023 году, до 50 миллиардов долларов в 2024 году и 15 миллиардов долларов 2025 году.

Очередная неделя августа может сохранить пониженную рыночную активность на российском валютном рынке. Однако начало расконвертации депозитарных расписок в российские акции и ликвидация американской корпорацией BlackRock биржевого инвестиционного фонда (ETF) российских ценных бумаг iShares MSCI Russia могут надавить на курс рубля. Впрочем, начало налогового периода августа поддержит его, и психологический уровень 60 рублей за доллар, скорее всего, продолжит притягивать к себе участников рынка.