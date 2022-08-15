МОСКВА, 15 авг — ПРАЙМ. Ожидаемые в понедельник, 15 августа, события в сфере макроэкономики и бизнеса.

Международные события
Когда Где и чтоПредыдущее значениеПрогноз
2:50 JPY Япония — ВВП (г/г) (2кв2022) 0,1% 2,2% (факт)
2:50 JPY Япония — ВВП (кв/кв) (2кв2022) 0% 0,5% (факт)
5:00 CNY Китай — Инвестиции в основной капитал (г/г) (июль) 6,1% 5,7% (факт)
5:00 CNY Объём промышленного производства (г/г) (июль) 3,9% 3,8% (факт)
5:00 CNY Китай — Объем промышленного производства с начала года /YTD/ (г/г) (июль) 3,4% 3,5% (факт)
5:00 CNY Китай — Уровень безработицы 5,5% 5,4% (факт)
5:00 CNY Китай — Пресс-конференция НБС /Национального бюро статистики Китая/    
7:30 JPY Япония — Объём промышленного производства (м/м) (июнь) 8,9% 9,2% (факт)
15:30 USD США — Индекс производственной активности NY Empire State (август) 11,1 5,5
15:30 CAD Канада — Объём продаж в производственном секторе (м/м) (июнь) -2% -0,9%
15:30 CAD Канада — Объём оптовых продаж (м/м) (июнь) 1,6% 0,5%
23:00 USD США — Объём покупок долгосрочных ценных бумаг TIC (июнь) 155,3 млрд долл  
Российские события
Когда Где и чтоПредыдущее значениеФакт.
  RUB Московская биржа — открытие доступа ко всем режимам торгов на рынке облигаций для нерезидентов дружественных стран    
  RUB Татнефть — СД (о созыве ВОСА, рекоменд. по див-дам за 1П2022) 16,52 (1П2021) + 9,98 (9м2021) + 16,14 (фин) (ао, ап) — див-д 2021  
  RUB Россети — СД (отчет об исполнении сводного на принципах РСБУ и консолидированного на принципах МСФО бизнес-плана Группы за 2021, отчет об исполнении бюджета ПАО за 2021)    