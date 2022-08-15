На прошлой неделе настроения на российском рынке улучшились, но для устойчивого роста широким фронтом этого оказалось недостаточно. Наблюдалась разнонаправленная динамика, причем спекулятивные интерес был сосредоточен в менее ликвидных бумагах второго и третьего эшелонов, которые без существенной причины скакали по 10-20% в день. В пятницу к числу таких бумаг присоединились акции Соллерс (+10,7%) и ГДР группы ГМС (+10,3%).

Обычно такое состояние рынка характерно для финальной стадии развития восходящего тренда. Но в данном случае тренд еще даже не начинался, поэтому мы можем констатировать только отсутствие устойчивой уверенности рынка в сломе негативного тренда. Краткосрочно ключевым фактором опасений является программа конвертации депозитарных расписок, которая стартует сегодня.

Расписки начнут конвертировать в акции с 15 августа. Речь идет о бумагах, которые хранятся в российских депозитариях и принадлежат резидентам. Конвертация будет проходить в автоматическом режиме: депозитарные расписки будут списаны, а вместо них на счете появятся акции в соответствующем эквиваленте.

Риски в том, что владельцы конвертированных акций начнут продавать их и тем самым окажут давление на цену активов. Оценить точный размер такого навеса невозможно, но на наш взгляд, ярко выраженной реакции быть не должно.

Во-первых, процесс конвертации будет происходить не одним днем, а растянется на несколько недель. Во-вторых, ежедневный объем продаж для держателей таких бумаг ограничен 5% от пакета в день, то есть реализовать весь свой объем будет возможно только в течение месяца. Таким образом, эффект от продаж будет растянут по времени и вполне может быть поглощен рынком.

Кроме того, для отдельных бумаг конвертация расписок в акции может означать рост шансов на дивиденды, что может стимулировать инвесторов держать такие бумаги. Наиболее яркий пример — акции Лукойла.

Индекс МосБиржи остается в фазе боковой консолидации, причем локальные максимумы продолжают снижаться. Для появления сигнала к росту необходимо повторное закрепление выше 2240 п. Однако есть и промежуточное препятствие, слом которого даст повод для покупок — это верхняя граница нисходящего канала последних месяцев на 2190 п.

Нерезиденты начнут торговать облигациями. На долговом рынке с 15 августа разрешены торги для инвесторов-нерезидентов из дружественных стран, а также нерезидентов, конечными бенефициарами которых являются российские юридические и физические лица.

В преддверии этого события можно было видеть умеренно негативную реакцию по ОФЗ. Индекс гособлигаций RGBI в пятницу ускорил снижение и за неделю потерял 0,8%. Доходности по госбумагам выросли на 10 б.п. по всей длине G-кривой.

На этой неделе давление на ОФЗ может сохраниться, но оно будет ограниченным. На начало июля доля нерезидентов в ОФЗ составляла 17,6% (2,76 трлн руб.), большая часть которых из недружественных стран. Это значит, что основная часть нерезидентов по-прежнему остается вне биржевого рынка. В корпоративном сегменте нерезиденты предпочитали евробонды и в рублевых бумагах капитал практически не размещали.

Важные события

∙ С сегодняшнего дня стартует автоматическая конвертация депозитарных расписок, которые учитываются в российских депозитариях.

∙ Мосбиржа с 15 августа допустит к тогам облигациями нерезидентов из дружественных стран.

∙ Отчетность по МСФО за II квартал опубликуют группа Позитив (понедельник), Softline (вторник), Ozon (среда), En+, МТС (четверг), Магнит и Global Ports (пятница).

∙ Сегодня совет директоров Татнефти рассмотрит вопрос дивидендов. Мы ожидаем, что при коэффициенте выплат 50% будет рекомендовано 33 руб. на акцию.

Внешний фон

Азиатские рынки сегодня торгуются разнонаправленно и не показывают единой динамики. Фьючерс на индекс S&P 500 снизился на 0,25%, нефть Brent в минусе на 0,6% и находится около уровня $97,6.