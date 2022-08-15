На сегодняшний день доходность по корпоративным облигациям надежных заемщиков первого и второго эшелона в среднем составляет от 9.5 до 10.5 % годовых. Преимущество владения облигациями перед другими способами по сохранению и увеличению вашего капитала в том, что доходность, например, в 9.5 % годовых, остается фиксированной в течение всего срока вплоть до момента погашения облигаций. То есть что бы не происходило на финансовом рынке, через 1 год или 3 года вы должны получить указанный доход в 9.5 %.

Корпоративные облигации доступны для покупки любому желающему. Номинал большинства облигаций, которые обращаются на российском рынке, составляет 1 000 рублей. Приобретать же эти бумаги инвестор будет по рыночной цене, которая корректируется в процессе торгов на бирже и зависит от изменения ключевой ставки, а также текущего спроса и предложения на бирже. Рассмотрим облигацию МТС со сроком погашения до 5 лет и номиналом в 1 000 рублей. Ее рыночная цена на 10 августа составляет 92.6 %. Это значит, что 10 августа ее можно купить за 926 рублей.

Для того, чтобы выбрать подходящие под задачи инвестора бумаги, нужно изучить несколько параметров. Первый — срок до их погашения. Он может составлять до пяти лет. Оптимальным является срок обращения от 3 до 5 лет. Это так называемые длинные облигации. Они могут принести существенный доход. Во-первых, вы получите выплаты по купонам, которые производят в среднем один раз в шесть месяцев или чаще, это зависит от политики выплат конкретного эмитента. Во-вторых, цена таких бумаг через 1 — 1.5 года, как правило, вырастает, и можно заработать на их продаже. Рассмотрим ту же облигацию МТС. Ее рыночная цена в июле 2022 г. составляла 90 % от номинала, а 10 августа уже 92.6 %. Если ее продать, то вы заработаете на разнице в 2.6 %. Но лучше реализовать ее позже, чтобы сначала получить доход от выплаты купонов. Ближайшая выплата купона по данной облигации будет произведена 18 августа 2022 года.

Облигации со сроком погашения в 1 или 2 года имеет смысл покупать, если их доходность выше доходности депозитов, и компания-эмитент понятна и прозрачна.

Выбирайте компании из отраслей, которые очень вероятно вырастут в течение ближайших лет. Например, сейчас активно развиваются строительная и логистическая отрасли, их услуги востребованы в рамках различных национальных проектов.

Какая доходность облигаций является хорошей? Это тот процент, который с одной стороны позволит заработать по максимуму, с другой — не выбивается сильно из диапазона доходности, которая считается нормальной для определенной отрасли. Например, рассмотрим облигации ДОМ.РФ (дата погашения 21 января 2028 г.) и Группы ЛСР (дата погашения 24 февраля 2026 г.). Они указывают плюс-минус аналогичную доходность — в 9.51 % и в 10.8 % соответственно, это примеры нормальной доходности. Те компании, которые серьезно выбиваются из этого ряда и обещают доходность существенно выше этого уровня, необходимо тщательно изучить. В большинстве случаев они не слишком привлекательны с точки зрения финансовой стабильности, и существует большой риск, что они не заработают столько денежных средств, сколько необходимо для погашения долга и выплаты процентов.

Бумаги также нужно оценивать по критерию потенциала роста бизнеса компаний. У каких из них наилучшие перспективы на рынке, за счет чего они вырастут, что может обеспечить им сильные позиции в будущем? Например, строительные компании в сегменте жилой недвижимости — растущий бизнес в развивающейся отрасли, которую поддерживает государство (через выдачу ипотеки населению в банках). Такие компании смогут заработать больше прибыли.

После того как собрали и проанализировали всю информацию по интересующим облигациям, принимайте окончательное решение о покупке в соответствии с вашими приоритетами по срокам погашения бумаг, периоду владения, доходностью и риском.