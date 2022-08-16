МОСКВА, 16 авг — ПРАЙМ. Ожидаемые во вторник, 16 августа, события в сфере макроэкономики и бизнеса.

Международные события
Когда Где и чтоПредыдущее значениеПрогноз
4:30 AUD Австралия — Протокол заседания РБА /Резервного Банка Австралии/ по кредитно-денежной политике    
7:30 JPY Япония — Индекс деловой активности в секторе услуг (м/м) 0,8% -0,2% (факт)
9:00 GBP Великобритания — Средний уровень заработной платы с учетом премий (июнь) 6,2% 5,1% (факт)
9:00 GBP Великобритания — Изменение числа заявок на пособие по безработице (июль) -20 тыс -10,5 тыс (факт)
9:00 GBP Великобритания — Изменение занятости, 3м/3м (м/м) (июнь) 296 тыс 256 тыс
9:00 GBP Великобритания — Производительность труда -0,8%  
9:00 GBP Великобритания — Уровень безработицы (июнь) 3,8% 3,8% (факт)
12:00 EUR Германия — Индекс текущих экономических условий ZEW (август) -45,8 -48
12:00 EUR Германия — Индекс экономических настроений ZEW (август) -53,8 -52,7
12:00 EUR Еврозона — Сальдо торгового баланса (июнь) -26,3 млрд евро  
12:00 EUR Еврозона — Индекс экономических настроений от ZEW (август) -51,1  
15:15 CAD Канада — Объём строительства новых домов (июль) 273,8 тыс 265 тыс
15:30 USD США — Число выданных разрешений на строительство (июль) 1,696 млн 1,64 млн
15:30 USD США — Число выданных разрешений на строительство (м/м) (июль) 0,1%  
15:30 USD США — Объём строительства новых домов (июль) 1,559 млн 1,54 млн
15:30 USD США — Объём строительства новых домов (м/м) (июль) -2%  
15:30 CAD Канада — Базовый индекс потребительских цен (ИПЦ) (г/г) (июль) 6,2%  
15:30 CAD Канада — Базовый индекс потребительских цен (ИПЦ) (м/м) (июль) 0,3%  
15:30 CAD Канада — Индекс потребительских цен (ИПЦ) (м/м) (июль) 0,7% 0,1%
15:30 CAD Канада — Объём иностранных инвестиций в ценные бумаги (июнь) 2,35 млрд канад. долл  
16:15 USD США — Объем промышленного производства (г/г) (июль) 4,16%  
16:15 USD США — Объём промышленного производства (м/м) (июль) -0,2% 0,3%
23:30 USD США — Недельные запасы сырой нефти по данным Американского института нефти (API) 2,156 млн барр  
Российские события
Когда Где и чтоПредыдущее значениеФакт.
  RUB Россети Сибирь — СД (об утверждении кредитного плана ПАО на 3кв2022)    