Во вторник российский рынок ускорил рост. На этот раз покупки шли широким фронтом, и спросом пользовались не только представители эшелонов, но и тяжеловесные голубые фишки. Обороты торгов выросли до 34,5 млрд руб. против 27,5 млрд днем ранее, что является хорошим сигналом, подтверждающим улучшение рыночных настроений.



Драйвером роста могло стать снижения опасений из-за программы конвертации депозитарных расписок. Увидев, что в понедельник ничего страшного не произошло, инвесторы стали более уверенными в своих покупках.



Ряд компаний публикуют ожидаемые сроки завершения конвертации, самые ранние из которых датируются сентябрем. В это время как раз заканчиваются полугодовые депозиты, которые открывались в марте по рекордным ставкам. После снижения ставок часть капитала может перетечь на рынок акций, если его рост будет стабильным и сможет привлечь новых инвесторов. В этом сценарии ожидаемый навес продаж со стороны держателей расписок будет с избытком компенсирован новыми покупками.



Дополнительным краткосрочным катализатором вчера могла послужить техническая картина по индексу МосБиржи. Главный индикатор российского рынка пробил наклонную линию сопротивления и впервые оказался выше апрельских минимумов. Классическая пробойная формация хорошо видна всем участникам рынка, и может способствовать оптимизму инвесторов, которые ждут сигнала о начале растущего тренда. Пока это только первый признак разворота. Подтверждающим сигналом может быть фиксация дневной свечи выше 2240 п.



Улучшение сентимента позволяет с большей уверенностью рассматривать растущие сценарии. При этом спрос на акции экспортеров все еще сдерживает крепкий рубль. На вчерашней сессии российская валюта укрепилась в парах USD/RUB и CNY/RUB, не оправдав ожидания спекулянтов на ослабление после пробоя горизонтальной консолидации.



Тем не менее, среднесрочные факторы по-прежнему говорят в пользу снижения курса рубля, так что на горизонте следующих месяцев прямые или опосредованные ставки на этот сценарий, в том числе через акции экспортеров, выглядят интересными. Сейчас, когда рубль все еще крепок, цены на такие бумаги остаются на привлекательных уровнях, создавая возможности для покупателей.



Среди таких фишек можно отметить акции нефтегазового сектора, которые вчера были в уверенном плюсе, несмотря на снижение нефти.



Котировки Brent обновили 5-месячные минимумы на фоне дискуссии вокруг иранского ядерного соглашения. Успех переговоров может означать рост иранской добычи на 1 млн б/с в течение 8-10 месяцев, что может ощутимо повлиять на рыночный баланс. Подобные новости могут привести к падению цен ниже $90 за баррель.



Однако российские нефтяники и так торгуются с большим дисконтом, что позволяет смотреть на них с оптимизмом даже при таком сценарии.



Важные события



∙ Сегодня отчетность по МСФО за II квартал опубликует Ozon



∙ Последний день для попадания в реестр акционеров Россетей для голосования по вопросу присоединения к ФСЕ ЕЭС



∙ В США будут опубликованы протоколы FOMC



Внешний фон



Азиатские рынки сегодня торгуются на положительной территории. Фьючерс на индекс S&P 500 остается на прежнем уровне, нефть Brent в плюсе на 0,5% и находится около уровня $92,8.