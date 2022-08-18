В среду по российскому рынку прокатилась волна распродаж, которая могла быть спровоцирована фиксацией прибыли после роста предыдущих дней. Акции снижались широким фронтом, но глубоких просадок почти не наблюдалось — большинство бумаг потеряли не более 2%. Обороты торгов немного снизились, что говорит скорее в пользу коррекции, нежели разворота.

В отраслевом разрезе слабее других выглядел нефтегазовый сектор во главе с акциями Лукойла и Газпрома. Ликвидные фишки корректировались после роста предыдущих дней. По Лукойлу еще есть шансы на скорое возвращение к росту в надежде на сильный отчет в конце месяца, а вот по бумагам Газпрома краткосрочных драйверов пока не наблюдается.

Сильнее других выглядел химический сектор, главным образом за счет акций ФосАгро. Бумаги обновили месячный максимум, отыгрывая скачок цен на газ, который может спровоцировать удорожание удобрений. Возможность покупать газ по внутренним российским ценам, которые во много раз ниже мировых, является сильным конкурентным преимуществом для компании.

Индекс МосБиржи вчера растерял часть приобретений предыдущего дня, но на графике по-прежнему просматривается пробой сопротивлений в районе 2180 п., что позволяет надеяться на продолжение растущей волны. Подтверждающим сигналом для развития полноценного восходящего тренда может быть фиксация дневной свечи выше 2240 п.

Ограниченное негативное влияние на российские площадки оказала внешняя конъюнктура: нефть остается на 5-месячных минимумах, а восстановление американского S&P 500 застопорилось на 200-дневной скользящей средней.

Цены на нефть не показали значимого восстановления даже на фоне позитивной статистики по запасам от EIA. Рынок с тревогой следит за переговорами США и Ирана по ядерной сделке. Вне публичного пространства идет активное обсуждение «финального» проекта соглашения, подготовленного ЕС и способного выпустить на рынок до 1 млн б/с иранской нефти в I половине 2023 г.

Протоколы FOMC продемонстрировали нацеленность американского регулятора на дальнейшее повышение ключевой ставки. Члены FOMC допускают повышение ставки до «сдерживающего» (restrictive) уровня и его сохранения до момента снижения инфляции к целевым 2%. Мнения о том, каким должен быть этот уровень, расходятся, но это будет выше текущих значений.

Американские индексы отреагировали на протоколы умеренным снижением, заставив инвесторов по всему миру напрячься, поскольку динамика рынка США оказывает влияние на все мировые фондовые площадки.

На рынке облигаций возвращение дружественных нерезидентов проходит спокойно. Обороты торгов практически не изменились, индекс гособлигаций RGBI растет три дня подряд. Вчера Росстат в очередной раз отчитался о недельной дефляции, что укрепляет уверенность рынка в дальнейшем снижении ключевой ставки на следующем заседании.

На фоне дефляции можно наблюдать устойчивое снижение цен на ОФЗ-ИН, номинал которых индексируется на инфляцию. Снижение индекса потребительских цен уже в сентябре начнет приводить к снижению номинала облигаций, ограничивая доходность этих бумаг. В то же время ОФЗ-ИН остаются лучшей рублевой защитой от инфляционных скачков на долгосрочном горизонте.

Важные события

∙ Сегодня отчетность по МСФО за II квартал опубликуют МТС и En+.

∙ В ЕС будут опубликованы данные по инфляции за июль

∙ В США будут опубликованы данные по заявкам на пособие по безработице

Внешний фон

Азиатские рынки сегодня торгуются на отрицательной территории. Фьючерс на индекс S&P 500 остается на прежнем уровне, нефть Brent в плюсе на 0,2% и находится около уровня $93,8.