Российский рынок акций в четверг торговался в нейтральном ключе и только к закрытию торгов показал осторожную попытку восстановления после коррекции. Обороты торгов снизились до 23 млрд руб., что в данном случае можно считать позитивным сигналом, поскольку в фазе активно развивающейся коррекции обороты, как правило, растут. Однако и на уверенное восстановление при таких вводных рассчитывать сложно.

Сегодня эффект пятницы будет оказывать сдерживающее влияние, так что преимущественной тенденцией может быть боковик. При этом акции, которые сильно выросли за неделю, могут быть под давлением за счет фиксации прибыли спекулянтами. К таким бумагам можно отнести TCS Group, ИСКЧ, Полиметалл, СПБ Биржу, а также подскочившие вчера низколиквидные бумаги.

Индекс МосБиржи сохраняет позиционирование выше пробитого на этой неделе сопротивления 2180 п., что является умеренно позитивным сигналом и позволяет надеяться на дальнейший рост на следующей неделе. По-прежнему фокус внимания на уровне 2240 п., пробой и фиксацию выше которого можно будет рассматривать в качестве подтверждающего сигнала о зарождающемся восходящем тренде.

На валютном рынке чувствуется эффект приближающегося налогового периода. Рубль активно укрепляется третий день подряд, оказывая давление на экспортно-ориентированные компании и создавая новые возможности для инвесторов по формированию валютной составляющей своего портфеля по более привлекательным ценам.

Все больше растет популярность китайской валюты. В моменте обороты торгов CNY/RUB превышали обороты в паре USD/RUB. Растущая ликвидность торгов, и расширяющийся перечень доступных для вложений инструментов делает юань хорошей альтернативой «токсичным» валютам.

С технической точки зрения CNY/RUB вошел в торговый диапазон 8,7-8,8 руб. При пробое нижней границы следующей опорой может стать уровень поддержки 8,5 руб.

Цены на нефть в четверг, наконец, отскочили, демонстрируя улучшение сентимента и оказывая косвенную поддержку российскому рынку. Судя по всему рынок с запозданием отыгрывал опубликованную днем ранее статистику из США, которая показала сохранение сильного спроса.

По вопросу переговоров между США и Ираном сохраняется затишье, вероятно какая-то информация может появиться на выходных. При такой неопределенности рассчитывать на дальнейшее восстановление нефти перед выходными не приходится, тем более что его потенциал сдерживается сопротивлением $97,5 за баррель.

Важные события

∙ Сегодня отчетность по МСФО за II квартал опубликуют Магнит и Global Ports.

∙ В Великобритании будут опубликованы данные по розничным продажам

Внешний фон

Азиатские рынки сегодня торгуются разнонаправленно. Фьючерсы на индекс S&P 500 снижаются на 0,1%, нефть Brent в минусе на 0,3% и находится около уровня $96,3.