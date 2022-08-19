Российская валюта в течение завершающейся рабочей недели ощутимо выросла против доллара и евро. Таким образом, боковая динамика основных резервных валют, продолжавшаяся первую половину августа, завершилась выходом рубля наверх. В итоге доллар и евро обновили минимумы с 25 июля — 57,7 рубля и 58,53 рубля, соответственно.

Факторами такой курсовой динамики стала активизация продажи экспортерами валютной выручки в рамках подготовки к налоговому периоду августа. Интересной особенностью стал резкий рост объема торгов юанем, который в моменте обогнал аналогичный показатель по доллару. Это отчасти вызвано девалютизацией РФ по американской и европейской валюте, а также появлением облигаций (в частности «Русала» и «Полюса»), номинированных в китайской валюте и дающих доход в ней же.

Внешний фон оказался нейтральным. Рынок нефти на неделе успел обновить минимум с февраля (около 91,5 доллара за баррель сорта Brent) и затем вернулся выше уровня 97 долларов. Игроки рынка оценивали данные минэнерго США о падении запасов углеводородного топлива в стране за прошлую неделю.

В частности, коммерческие запасы нефти в стране (исключая стратегический резерв) рухнули на прошлой неделе максимальными с апреля темпами — на 7,1 миллиона баррелей, до 425 миллионов баррелей. При этом спрос на бензин поднялся до годового максимума. Кроме того, новый генеральный секретарь ОПЕК Хайтам аль-Гайс заявил, что свободных мощностей по добыче становится все меньше, добавляя, что он уверен в росте мирового спроса на нефть в этом году.

В целом, курс доллара за неделю упал на 1,6 рубля и равнялся вечером в пятницу 59 рублям, евро – на 3 рубля, до 59,3 рубля. При этом на форексе евро опять подошел к паритету с долларом. Рублевая цена барреля марки Brent при этом опустилась до 5,7 тысячи против 5,9 тысячи неделей ранее.

РУБЛЬ ИСКАЛ НАПРАВЛЕНИЕ ДВИЖЕНИЯ

Рубль начал рабочую неделю падением против доллара и евро. Общее давление исходило от дешевеющей нефти, обновляющей минимумы с февраля и закрепляющейся ниже ключевой отметки 100 долларов за баррель сорта Brent. Инвесторы опасались возможного роста предложения «черного золота» на фоне возобновления переговоров по ядерной сделке Ирана и США.

Мировые рынки также отыгрывали китайскую макроэкономическую статистику о том, что объем производства крупных промышленных предприятий КНР в июле повысился только на 3,8% в годовом выражении, хотя аналитики прогнозировали рост на 4,6%. Замедление роста китайской экономики связывают с жесткими коронавирусными ограничениями, вызывающими снижение внутреннего спроса.

Участники российского рынка валюты обратили внимание на новости о допуске нерезидентов к торгам облигациями. Московская биржа с 15 августа допустила на рынок облигаций нерезидентов из дружественных стран и нерезидентов, конечными бенефициарами которых являются российские юридические или физические лица.

В середине недели стабилизация рынка нефти и ее попытки оттолкнуться вверх от обновленных минимумов с февраля оказала стабилизирующий эффект и на курс рубля.

ПРОГНОЗ

Завершение рабочей недели рубль провел в активном укреплении против доллара и евро. Этому способствовало активизировавшиеся продажи валюты экспортерами для обеспечения обязательных рублевых платежей в бюджет. Эксперты оценили общие налоговые и акцизные платежи в августе в 2,4 триллиона рублей.

Кроме того, поддержка рублю пришла от вернувшихся к росту нефтяных котировок.

Пик налогового период, приходящийся на 25 августа, может оказать поддержку рублю, и курс доллара обновит минимум с конца июля – ниже 58 рублей, однако этот уровень может стать моментом для выгодных покупок валюты, и курс опять отойдет в сторону 60 рублей, но, скорее всего, останется ниже него.