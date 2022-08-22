Обороты торгов на российском рынке к концу недели традиционно оставались низкими, поскольку инвесторы не спешили наращивать позиции перед выходными. Бумаги двигались разнонаправленно: те фишки, которые не успели скорректироваться в среду и четверг, демонстрировали слабость в пятницу. Ожидаемо слабее других выглядели представители второго и третьего эшелонов, накануне демонстрировавшие спекулятивный двузначный рост.

Тот факт, что коррекция имеет горизонтальный характер, позволяет смотреть на краткосрочные перспективы рынка с умеренным оптимизмом. Сброс локальной перегретости в одних бумагах компенсируется покупками по другим, что удерживает индекс от снижения. В начале новой недели покупатели могут стать увереннее, что позволяет рассматривать возможности возобновления роста.

Индекс МосБиржи в четверг — пятницу консолидировался в районе 2190 п. По-прежнему фокус внимания на уровне 2240 п., пробой и фиксацию выше которого можно будет рассматривать в качестве подтверждающего сигнала о зарождающемся восходящем тренде. На пути к нему на младших таймфреймах можно отметить уровень 2220 п., который может иметь значение для торгов внутри дня.

На прошлой неделе Еврокомиссия объявила условия разморозки активов российских инвесторов в иностранных депозитариях. Это означает возможность частичного восстановления мостов между российским НРД и европейскими Euroclear и Clearstream. Пока остается ряд технических вопросов, но в целом предложенные условия выглядят реализуемыми, и российский НРД свою часть уже выполнил.

Четко обозначенные и выполнимые условия по разморозке дают надежду, что уже осенью инвесторы смогут получить доступ к своим акциям, ETF и другим активам, которые были заморожены во II квартале. Косвенно такие новости способны поддержать позитивный сентимент на российских площадках, поскольку они означают рост определенности и смягчение негативного воздействия политической напряженности на российский финансовый рынок.

Долговой рынок сдержанно отреагировал на запуск торгов для дружественных нерезидентов. Обороты торгов практически не поменялись. Доходности ОФЗ снижались на ближнем конце кривой и прибавили около 5-10 б.п. на участке от 4 до 10 лет.

С начала месяца доходности ОФЗ от 1 до 10 лет выросли на 20-25 б.п. При этом G-спреды в корпоративных бондах снижались опережающими темпами, в среднем на 35-40 б.п. Вероятно, в поисках доходности отдельные инвесторы меняют ОФЗ на более прибыльные корпоративные бумаги, чему способствует постепенное снижение неопределенности в экономике. Оказывает влияние и тот факт, что основной объем нерезидентов сосредоточен именно в ОФЗ, так что для корпоративных бондов риски навеса не актуальны.

Ограниченное повышательное давление на доходности гособлигаций может сохраниться на этой неделе, при этом сохранение недельной дефляции будет оказывать сдерживающее влияние. Корпоративные облигации сейчас выглядят интереснее ОФЗ за счет более высокой доходности и перспективы снижения риск-премий, которая будет частично компенсировать рост безрисковых ставок.

Российский рубль перешел к укреплению на фоне приближающегося налогового периода. Этот фактор усиливается технической картиной: валютные пару USD/RUB и CNY/RUB вышли вниз из двухнедельной консолидации, где могло скопиться большое количество открытых спекулятивных позиций на рост. Их закрытие усиливало снижение валютных пар в конце недели.

Ограниченное давление на иностранные валюты может сохраняться до конца недели, но потенциал дальнейшего снижения выглядит ограниченным. Объем налоговых платежей к уплате ожидается значительно ниже, чем в июле. Во второй половине недели инструменты могут развернуться к росту.

По данным СМИ, Минфин может начать покупки валюты на нефтегазовые сверхдоходы уже в сентябре.



Бумаги в фокусе

∙ TCS Group (+8,9%). Бумаги банка стали лидерами роста, ускорив восходящую динамику без явных новостных драйверов. Котировки закрылись в плюсе десятую сессию подряд, достигнув максимальных с конца апреля уровней. Вероятно, сказалось накопленное ранее отставание от рынка, а также надежды на хорошую отчетность за полугодие, которая может быть представлена на этой неделе. С технической стороны есть пространство для спекулятивного движения в район 3000 руб., но без уверенного фундаментального катализатора закрепиться на этих уровнях будет сложно.

∙ Фосагро (+2,4%). Акции Фосагро очень сдержанно отреагировали на сильный отчет за полугодие и рекомендацию по дивидендам. Котировки открыли торги с гэпом на 7% вверх, но на протяжении всей сессии теряли позиции. По всей видимости, участники рынка активно использовали всплеск ликвидности на покупку для фиксации прибыли. Стоит ли покупать акцию под дивиденды — подробно описали в специальном обзоре.

∙ Московская биржа (+1,6%). Акции Биржи показали сдержанные результаты за полугодие, но намек на дивиденды от менеджмента позволил закрыть день в плюсе. Технически бумага торгуется достаточно дешево, что может способствовать спекулятивному скачку котировок на этой неделе, если общерыночный фон будет располагать к покупкам.

∙ МТС (-0,8%). Отчет компании оставляет смешанное впечатление. Ключевые показатели оказались слабее консенсус-прогноза, при этом дивидендные перспективы остаются под вопросом. Акции МТС всегда позиционировались в качестве дивидендной фишки, а теперь мы видим отсутствие промежуточных дивидендов и неопределенность по новой дивидендной политике. Крупный долг дает повод сомневаться в том, что прежний уровень выплат будет посильным в ближайшие годы. Все это оказывает давление на акции компании.

∙ Магнит (-2%). Магнит представил сильные результаты за II квартал, которые не стали сюрпризом для рынка после опубликованных ранее данных по продажам. Это последний квартал, в котором база сравнения г/г не учитывает приобретение Дикси, так что дальше темпы роста замедлятся. Рынок также смущает отсутствие информации по дивидендам, хотя финансовое положение компании вполне позволяет распределить часть прибыли между акционерами.

Важные события

∙ Отчетность по МСФО за второй квартал опубликуют Ozon (вторник), TCS Group (четверг), Детский Мир и М.Видео (пятница).

∙ Во вторник будут опубликованы индексы производственной активности в США и ЕС. В условиях опасений из-за рецессии данные будут отслеживаться рынком и могут повлиять на общерыночный сентимент на мировых площадках.

∙ В четверг — пятницу пройдет Симпозиум в Джексон-Хоул. Это ежегодное мероприятие, на котором руководители центробанков делятся своими планами и взглядами на монетарную политику. Участники рынка будут ждать сигналов о том, какую траекторию ключевой ставки ФРС ждать в 2022-2023 гг.