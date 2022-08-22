Рубль в начале торгов активно дешевел, реагируя на новость о том, что Минфин собирается возобновить покупку валюты на нефтегазовые сверхдоходы в тестовом режиме. Доллар немного превышал 60 рублей, евро приближался к этому уровню, но затем валютные пары резко снизились, растеряв значительную часть роста.

По данным источников издания, механизм утвердят после одобрения концепции нового бюджетного правила, вопрос ее согласования вынесен на уровень президента. Возобновление валютных интервенций должно начаться до внесения в Госдуму проекта бюджета, то есть до 1 октября.

В то же время мировые рынки утром перешли к снижению, ускорившись после нашего открытия. Негативом выступили недавние комментарии чиновников ФРС, согласно которым, регулятор продолжит повышать процентные ставки быстрыми темпами для борьбы с высокой инфляцией.

Нефтяные цены также находились под давлением, но в начале российской сессии стали быстро восстанавливаться, выйдя в плюс. Это оказало поддержку рублю, который сумел отыграть основную часть потерь.

Российский долговой рынок остается под давлением. Индекс гособлигаций RGBI снижается третью сессию подряд, обновив недельный минимум.