МОСКВА, 22 авг — ПРАЙМ. Ожидаемые во вторник, 23 августа, события в сфере макроэкономики и бизнеса.

Международные события
Когда Где и чтоПредыдущее значениеПрогноз
10:15 EUR Франция — Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) (август) 49,5 48,9
10:15 EUR Франция — Индекс деловой активности в секторе услуг (PMI) (август) 53,2 52,5
10:30 EUR Германия — Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) (август) 49,3 48,3
10:30 EUR Германия — Индекс деловой активности в секторе услуг (PMI) (август) 49,7 49
11:00 EUR Еврозона — Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) (август) 49,8 49
11:00 EUR Еврозона — Композитный индекс деловой активности (PMI) от Markit (август) 49,9 49
11:00 EUR Еврозона — Индекс деловой активности в секторе услуг (PMI) (август) 51,2 50,5
11:30 GBP Великобритания — Композитный индекс деловой активности (PMI) (август) 52,1 51,3
11:30 GBP Великобритания — Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) (август) 52,1 51
11:30 GBP Великобритания — Индекс деловой активности в секторе услуг (PMI) (август) 52,6 52
13:00 GBP Великобритания — Индекс промышленных заказов (CBI) (август) 8 2
16:45 USD США — Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) (август) 52,2 51,9
16:45 USD США — Композитный индекс деловой активности (PMI) от S&P Global (август) 47,7  
16:45 USD США — Индекс деловой активности в секторе услуг (PMI) (август) 47,3 49,1
17:00 USD США — Продажи нового жилья (м/м) (июль) -8,1%  
17:00 USD США — Продажи нового жилья (июль) 590 тыс 575 тыс
20:00 USD США — Аукцион по размещению 2-летних казначейских нот 3,015%  
23:30 USD США — Недельные запасы сырой нефти по данным Американского института нефти (API) -0,448 млн барр  
Российские события
Когда Где и чтоПредыдущее значениеФакт.
  RUB Ozon — финансовая отчетность за 2кв2022    