События в сфере макроэкономики и бизнеса 23 августа
МОСКВА, 22 авг — ПРАЙМ. Ожидаемые во вторник, 23 августа, события в сфере макроэкономики и бизнеса.
|Когда
|Где и что
|Предыдущее значение
|Прогноз
|10:15
|EUR
|Франция — Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) (август)
|49,5
|48,9
|10:15
|EUR
|Франция — Индекс деловой активности в секторе услуг (PMI) (август)
|53,2
|52,5
|10:30
|EUR
|Германия — Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) (август)
|49,3
|48,3
|10:30
|EUR
|Германия — Индекс деловой активности в секторе услуг (PMI) (август)
|49,7
|49
|11:00
|EUR
|Еврозона — Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) (август)
|49,8
|49
|11:00
|EUR
|Еврозона — Композитный индекс деловой активности (PMI) от Markit (август)
|49,9
|49
|11:00
|EUR
|Еврозона — Индекс деловой активности в секторе услуг (PMI) (август)
|51,2
|50,5
|11:30
|GBP
|Великобритания — Композитный индекс деловой активности (PMI) (август)
|52,1
|51,3
|11:30
|GBP
|Великобритания — Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) (август)
|52,1
|51
|11:30
|GBP
|Великобритания — Индекс деловой активности в секторе услуг (PMI) (август)
|52,6
|52
|13:00
|GBP
|Великобритания — Индекс промышленных заказов (CBI) (август)
|8
|2
|16:45
|USD
|США — Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) (август)
|52,2
|51,9
|16:45
|USD
|США — Композитный индекс деловой активности (PMI) от S&P Global (август)
|47,7
|16:45
|USD
|США — Индекс деловой активности в секторе услуг (PMI) (август)
|47,3
|49,1
|17:00
|USD
|США — Продажи нового жилья (м/м) (июль)
|-8,1%
|17:00
|USD
|США — Продажи нового жилья (июль)
|590 тыс
|575 тыс
|20:00
|USD
|США — Аукцион по размещению 2-летних казначейских нот
|3,015%
|23:30
|USD
|США — Недельные запасы сырой нефти по данным Американского института нефти (API)
|-0,448 млн барр
|Когда
|Где и что
|Предыдущее значение
|Факт.
|RUB
|Ozon — финансовая отчетность за 2кв2022
https://1prime.ru/experts/20220822/837852627.html