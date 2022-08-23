Мировые рынки начали неделю с негативной динамики. Инвесторы продолжили отыгрывать изменения в ожиданиях относительно дальнейших действий американского регулятора. Так, после публикации 10 августа статистики по инфляции в Штатах оценки инвесторов сместились в сторону возможности повышения ставки на сентябрьском заседании ФРС США лишь на 50 б.п., что повысило спрос на рисковые активы. Однако выступления представителей регулятора, в которых они указывали на сохранение необходимость подъема ставки в сентябре на 75 б.п., несмотря на замедление инфляции, способствовали активизации продаж на рынках акций, как за счет фиксации прибыли по спекулятивным длинным позициям, так и за счет сокращения рисковых активов в портфелях инвесторов, которые замещают их защитными инструментами. В результате, по итогам понедельника индексы MSCI World и MSCI EM, показывающие ситуацию на развитых и развивающихся рынках, снизились на 1,9% и 1% соответственно. В США потери индексов Dow Jones и S&P500 составили 1,9% м 2,1%. Отметим, что индекс S&P500 менее чем за неделю скомпенсировал рост, продемонстрированный после выхода хороших данных по инфляции в Штатах, вплотную подойдя к ближайшей цели снижения, расположенной на отметке 4 100 пунктов.

Сегодня фактор ожидания активного ужесточения денежно-кредитной политики ФРС США может продолжить давить на мировые рынки. Плюс к этому в ходе сессии оказать существенное влияние на настроения инвесторов может публикация предварительных данных по индексам деловой активности в промышленности и сфере услуг европейских стран и США, которые покажут настроения бизнеса в развитых экономиках на фоне ужесточения ДКП ведущими регуляторами.

Что же касается настроений на мировых рынках на утро вторника, то их можно охарактеризовать как умеренно негативные. Ведущие азиатские площадки теряют в пределах 1,2%. Фьючерсы на основные американские индексы консолидируются у уровней вчерашнего закрытия. Единственным позитивным фактором выступает динамика рынка энергоносителей, где ближайший фьючерс на нефть марки Brent подтягивается на 0,5%, торгуясь в районе 97 долларов за баррель.



По итогам понедельника индекс Мосбиржи вырос на 1,5%, поднявшись в район 2 228 пунктов. Сегодня на старте торгов ожидаем попыток продолжения роста российского рынка, а покупкам будет способствовать улучшение ситуации на рынке энергоносителей. Отметим, что в понедельник индекс Мосбиржи смог не только преодолеть сопротивление на уровне 2 200 пунктов, что говорит в пользу возможного продолжения роста с целью в районе 2 350 пунктов, но и установил новые максимумы с начала июля, что подтверждает пробой данной отметки. В сложившейся ситуации дальнейшее восстановление нашего рынка выступает основным сценарием. Сигналом же к его отмене может стать уход индекса Мосбиржи ниже отметки 2 200 пунктов, которая выступает теперь ближайшей поддержкой для рынка. В этом случае также будет пробит краткосрочный восходящий тренд, берущий начало от минимумов августа.

На валютной секции Московской биржи в понедельник рубль продемонстрировал разнонаправленное движение по отношению к основным мировым валютам. Так, к концу сессии доллар и юань выросли на 1,3% и 1,2%, поднявшись до 59,9 и 8,71 рубля соответственно. Евро, напротив, снизился на 0,2%, закончив день в районе 59,5 рубля. Сегодня рубль может попытаться вновь перейти к укреплению. Способствовать этому будет навес предложения со стороны экспортеров, которые готовятся к пику налоговых выплат, а также улучшение ситуации в ценах на нефть. В результате, пара доллар/рубль в ходе сегодняшней сессии может отступить ниже 59 рублей.