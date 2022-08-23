Российский рынок в начале недели рос широким фронтом несмотря на достаточно тревожную обстановку на мировых площадках. Почти все отраслевые индексы закрылись в плюсе. Лидировали индикаторы IT-компаний и нефтегаза. Оборот торгов (29,7 млрд руб.) подрос, но пока остается ниже уровней прошлого вторника (34,5 млрд руб.) и среды (32,5 млрд руб.).

Настроения на рынке заметно потеплели. Будучи изолированным от зарубежных площадок, российский фондовый рынок устойчив к мировым негативным трендам, при этом локальные риски постепенно снижаются. Повышение определенности по вопросам допуска к торгам нерезидентов, конвертации депозитарных расписок, разблокировки иностранных ценных бумаг, а также низкие процентные ставки с перспективой раскрытия 6-месячных депозитов в сентябре дают поводы для оптимизма, правда, все еще достаточно осторожный. Определенные риски таит в себе ситуация на сырьевых рынках, но пока цены остаются стабильно высокими и есть все шансы, что во II полугодии 2022 г. ситуация кардинально не поменяется.

Индекс МосБиржи вчера закрыл торги выше предыдущего локального максимума и вплотную подошел к рубежу 2240 п., который может отделять инструмент от формирования полноценной восходящей волны. При реализации пробоя инвесторы могут получить долгожданный сигнал о возвращении к росту и стать увереннее в своих покупках, что найдет отражение в оборотах торгов. Важно держать в фокусе информационный фон, так как в условиях повышенной осторожности инвесторы склонны чутко реагировать на новостной поток.

Цены на нефть снижались в ходе вчерашней сессии, но к концу торгов почти вернулись к прежним уровням. С точки зрения технической картины это можно считать умеренно позитивным сигналом, поскольку консолидация под сопротивлением $97,5 повышает шансы на пробой.

В фокусе переговоры по иранской ядерной сделке, которая, по словам представителей США, сейчас "ближе, чем две недели назад". При этом в риторике представителей ОПЕК все чаще появляются упоминания о возможности сокращений добычи, что заставляет рынок взвешивать различные варианты. Вчера о возможности сокращений в контексте гипотетических действий альянса упомянул министр энергетики Саудовской Аравии, а на прошлой неделе — генсекретарь ОПЕК.

Между тем российский морской нефтяной экспорт, по данным Bloomberg, на прошлой неделе подскочил до 3,6 млн б/с против 2,9 млн б/с неделей ранее. Весь рост пришелся на европейских потребителей, которые нарастили импорт до максимумов с апреля. Новости о новых проблемах с поставками казахской нефти по КТК в Южную Европу позволяют предположить, что российские морские поставки в средиземноморском регионе останутся сильными в ближайшее время.

Европейская валюта вчера закрыла торги ниже паритета к доллару США, отражая скудные перспективы европейской экономики. Рост цен на газ усиливает инфляционное давление в регионе, при этом регуляторы ограничены в возможностях повышения ставок из-за высокой долговой нагрузки стран Южной Европы. Рассчитывать на разворот по EUR/USD вверх сейчас не приходится, нисходящий тренд имеет устойчивый характер.

Валютные пары с рублем вчера отыгрывали новость о возможном тестировании новой модели бюджетного правила. Первые покупки валюты за счет нефтегазовых сверхдоходов могут начаться уже в сентябре, однако устойчивый характер интервенций можно ожидать только после внесения изменений на законодательном уровне, то есть ближе к концу года. Вероятно, интервенции будут проходить через юань, обороты торгов которым на Мосбирже активно растут.

Новость о покупках Минфина играет на стороне ослабления рубля и позитивна для валютных пар USD/RUB и CNY/RUB. Оба инструмента вчера прибавили более 1%. На фоне налогового периода давление со стороны продавцов валюты может сохраняться, сдерживая развитие восходящей волны. При этом уже к началу сентября восстановление может принять более устойчивый характер.

Бумаги в фокусе

∙ СПБ Биржа (+16,8%). Акции Биржи продолжают демонстрировать повышенную волатильность на фоне постепенного восстановления торгов иностранными ценными бумагами. Вчера стало известно, что с 24 августа количество доступных бумаг будет увеличено с 350 до 500 штук. Перечень ЦБ можно найти на сайте биржи.

∙ МГТС АП (+10,6%). Компания представила отчет за полугодие. Операционные расходы выросли при почти неизменной выручке, что способствовало снижению прибыли на 6,2%. Поводов для двузначного роста не видно, что говорит в пользу спекулятивной природы вчерашнего скачка. Обороты торгов составили всего 15,5 млн руб.

Ранее МГТС пользовалась репутацией дивидендной фишки. В 2017-2019 гг. компания выплачивала 231-233 руб. на акцию, дивидендная доходность в эти годы была на уровне 10,8-16,6%. В 2020 г. компания неожиданно приняла решение не выплачивать дивиденды. С тех пор дивиденды не распределяются, а префы МГТС с момента отказа от дивидендов в 2020 г. упали на 70%.

∙ НОВАТЭК (+6%). Акции компании пользуются высоким спросом на фоне очередного рекорда по газу в Европе — $3000 за тыс. кубометров. Цены на СПГ растут по всему миру, что позволяет с оптимизмом смотреть на результаты НОВАТЭКа в 2022 г. Дополнительную поддержку оказывает технический фактор: бумаги обновили максимум за 4 месяца, а такие движения часто привлекают спекулянтов.

Долгосрочно НОВАТЭК всегда позиционировался как история роста, но сейчас для расширения производства есть ряд препятствий. Пока не появится убедительной дорожной карты по их преодолению уверенности в устойчивом росте нет. Ключевой вопрос — импортозамещение технологий по крупнотоннажному сжижению газа.

∙ Черкизово (+2,8%). Компания представила неплохой отчет за полугодие. Давление на маржинальность имело сдержанный характер. Долговая нагрузка превысила 3х по Net Debt / EBITDA, но эффект на процентные расходы ограничен из-за госсубсидий. В целом, компания хорошо прошла этот период. Но ключевой для инвесторов вопрос, когда эмитент вернется к дивидендам, остается на повестке.

Важные события

∙ Отчетность по МСФО за II квартал опубликует Ozon. Ожидается замедление роста GMVi по отношению к I кварталу после скачка спроса в начале года. В фокусе динамика операционных расходов с учетом цели по выходу на безубыточность в следующие 12 месяцев.

∙ В США и ЕС будут опубликованы индексы производственной активности в США и ЕС. В условиях опасений из-за рецессии данные будут отслеживаться рынком и могут повлиять на общерыночный сентимент на мировых площадках.