23 августа «Полюс» провёл второе (после «Русала») на российском долговом рынке размещение облигаций, номинированных в юанях.

Первоначальный ориентир купона был установлен на уровне до 4,2% годовых, в ходе сбора заявок он несколько раз снижался и в итоге составил 3,8% годовых. Объем размещения был увеличен с первоначальных 3,5 до 4,6 млрд юаней.

Мы считаем размещение «Полюс» в юанях достаточно успешным, в том числе учитывая крайне небольшой опыт размещения в юанях на российском рынке. «Полюс» сумел снизить ставку купона до 3,8% для 5-летней бумаги, в том числе благодаря высокому кредитному качеству.

В целом это сравнительно недорогое финансирование, если сравнивать со ставками в долларах. Например, самая надежная 5-летняя бумага в долларах — гособлигация США — торгуется с доходностью 3,17%. Для справки — 5-летняя гособлигация Китая в юанях торгуется с доходностью 2,41%.

Мы ожидаем, что другие компании вскоре последуют за «Русалом» и «Полюсом», учитывая закрытые западные рынки. В первую очередь, можно ожидать размещений от сырьевых, экспортно ориентированных компаний, которые торгуют с Китаем.

Но и компании из других секторов также могут заинтересоваться финансированием в юанях на фоне закрытых западных рынков и стратегической переориентации России с Запада на Восток. Тем более, что и Минфин РФ также собирается размещать гособлигации в юанях.

Основной тенденцией на российском валютном рынке в настоящее время является быстрое снижение роли доллара и евро во всех аспектах экономической деятельности при возрастающей роли рубля и валют дружественных стран, в первую очередь юаня.

В России сейчас есть огромный спрос компаний и граждан на валютные инструменты в условиях нарастания токсичности долларов и евро.

Мы видим, что спрос на юани возрастает не только со стороны импортеров, но также российские компании и граждане переводят свои сбережения в юань, гонконгский доллар и другие дружественные валюты без санкционных рисков.

В то же время инвесторам стоит учитывать риск возможного ослабления юаня к доллару. Также нужно учитывать тот факт, что российский рынок в юанях пока новый, только зарождается, ликвидность на нём низкая.

Для эмитентов размещение в юанях может оказаться дешевле, чем в долларах, поскольку рыночные ставки в юанях в настоящее время ниже, чем в долларах.

ФРС проводит политику ужесточения ДКП для борьбы с рекордной за 40 лет инфляцией в США (в июле 8,5%). Напротив, в Китае инфляция находится под контролем (в июле 2,7%) и ЦБ КНР смягчает монетарную политику для поддержки замедляющейся экономики.

В результате ставка по 2-летним гособлигациям Китая в юанях находится на уровне 2,08% против 3,32% по 2-летним гособлигациям США в долларах, тогда как доходность 10-летних госбондов Китая находится на уровне 2,65% против 3,01% у 10-леток США.