Во вторник ралли на российском рынке набирало обороты. Объем торгов прибавлял второй день подряд и вчера составил 36,9 млрд руб. Наблюдался ярко выраженный спрос на голубые фишки и бумаги IT-сектора. Не обошлось и без скачков в третьем эшелоне, но для фазы активного развития тренда это не характерно, так что в ближайшие дни количество таких импульсов может снизиться. Инвесторы могут фокусироваться на более ликвидных и прозрачных историях.

В числе аутсайдеров были преимущественно высоковолатильные бумаги, которые корректировались после роста предыдущих дней, например HeadHunter и СПБ Биржа. Такие риски характерны и для других компаний, которые показывали резкий двузначный рост в течение сессии. Коррекции по ним часто имеют достаточно внезапный и глубокий характер. Впрочем, на фоне активного роста рынка даже такие бумаги имеют шансы на «мягкую посадку».

Индекс МосБиржи вчера пробил важный рубеж — сопротивление 2240 п. Технические признаки для начала восходящего тренда полноценно оформились, что дает возможность ожидать более серьезного движения в район 2450-2500 п. При этом наиболее рискованные участники, которые покупали еще в районе 2100 руб., могут начать фиксировать прибыль уже в районе 2300 п., особенно при появлении негативных новостей. Поэтому умеренная коррекция в ближайшие дни вполне может быть признаком здорового развития тренда.

Нефтяные цены оказали хорошую поддержку российскому рынку, хотя нефтегазовый сектор выглядел достаточно сдержанно. Фьючерсы на Brent вернулись выше $100 на фоне слухов о том, что ОПЕК+ может сократить добычу в случае ядерной сделки между США и Ираном. Министр энергетики Саудовской Аравии публично заявил о возможности сокращения уже на следующем заседании, но аргументировал это разобщенностью фьючерсного и физического рынков.

Пока сложно сказать, как будут действовать ОПЕК+. Заседание альянса 5 сентября обещает быть интересным. На мой взгляд, даже в случае сокращения квот ощутимого влияния на физический рынок не будет, поскольку ОПЕК+ и так отстает от цели на 2,8 млн б/с. Корректировки квот для большинства членов альянса имеют бумажный характер. Однако рынок сейчас движется на ожиданиях, так что цены на Brent вполне могут оставаться трехзначными в ближайшие дни.

На валютном рынке взвешивали слухи о том, что Минфин может разместить облигации в юанях. Обороты торгов валютной парой CNY/RUB были чуть выше 54 млрд руб., динамика была близка к нейтральной. В целом прослеживается интерес со стороны покупателей, но налоговый период, в ходе которого крупные компании продают валюту для погашения обязательств перед бюджетом, продолжает давить на котировки. К концу недели давление может снизиться, и есть шансы на укрепление китайской валюты в паре с рублем.

На рынке облигаций доходности ОФЗ продолжают снижаться на ближнем конце. Выпуски с погашением через год дают около 7,5%. Это вполне соответствует ожидаемому снижению ключевой ставки ЦБ на следующем заседании на 50 б.п. При этом потенциал для дальнейшего смягчения в рамках среднесрочных прогнозов ЦБ ограничен. Уже осенью мы можем увидеть первые аукционы по размещению ОФЗ от Минфина, который может начать осторожно тестировать спрос условиях низких ставок.

Бумаги в фокусе

• Ozon (+8%). Акция стала лидером роста среди ликвидных бумаг. Котировки в моменте прибавляли 13%, обновив полугодовой максимум после сильной финансовой отчетности за II квартал 2022 г. GMV вырос на 73% г/г, скорректированная EBITDA впервые вышла в плюс и составила 0,2 млрд руб. против убытка 9,1 млрд руб. годом ранее. Результаты позволяют с оптимизмом смотреть на перспективы развития компании.

• VK (+6,2%). Расписки IT-компании выросли на фоне новостей об обмене активов с Яндексом. Компания отдаст свой сервис доставки Delivery Сlub в обмен на Яндекс.Дзен и Яндекс.Новости. Для VK сделка окажет положительное влияние на финансовые показатели, но об этом уже было известно ранее, так что реакция выглядит запоздалой. Акции Яндекса вчера выросли на 3,8%.

• Сбербанк (+3,4%). Помимо общерыночного сентимента, инвесторы позитивно реагируют на слухи об условиях раздела активов СП «О2О Холдинг» с VK. В результате банк может получить сервис доставки продуктов Самокат и каршеринг Ситидрайв. Эти активы занимают незначительную долю в доходах, но сильные позиции в технологическом секторе могут быть важны для будущего банка и в моменте популярны у инвесторов.

• КМЗ (+40%). Ковровский механический завод (не путать с Косогорским металлургическим заводом) опубликовал отчет за полугодие. При убытке 200 млн руб. (более 20% выручки за тот же период) реакция рынка выглядит неочевидной и может быть обусловлена низкой ликвидностью: вчера в бумагах прошло менее 30 млн руб. Также вчера на сайте раскрытия появилось сообщение о заседании совета директоров с повесткой о совершении сделок с недвижимостью. На балансе компании категория «Здания» оценена в 1,8 млрд руб. при капитализации 4,3 млрд руб.

Важные события

• Отчетность по МСФО за II квартал опубликует TCS Group. С начала месяца бумаги компании выросли на 50%, что может говорить о высоких ожиданиях рынка от предстоящего отчета. Это повышает риски коррекции, поскольку даже при сильном отчете участники торгов могут фиксировать прибыль.

• Росстат опубликует актуальные данные по инфляции в России. Дефляция позитивна для классических облигаций и негативна для ОФЗ-ИН.

• В США отраслевую статистику по рынку нефти представит Минэнерго.