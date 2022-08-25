В середине недели российский рынок взял передышку после активного роста предыдущих дней. Коррекция затронула большинство ликвидных фишек, в то время как в третьем эшелоне по-прежнему наблюдаются спекулятивные скачки. Лучше других выглядел защитный сектор ритейла, а также индекс нефти и газа, поддерживаемый трехзначными ценами по нефти.

Обороты торгов снизились до 28 млрд руб. Последние дни наблюдается повышение оборотов в фазы роста и снижение во время коррекции, что говорит в пользу преобладания оптимизма на торговых площадках.

Вчерашняя коррекция по индексу МосБиржи выглядит логичным развитием событий после обновления 8-недельного максимума. Фиксация прибыли началась чуть раньше, чем котировки достигли круглой отметки 2300 п., но это не говорит о слабости рынка. Сейчас в фокусе может быть ретест зоны 2220-2240 п. При отскоке шансы на продолжение роста в ближайшие дни сохранятся. Целью растущей волны выступает зона 2450-2500 п.

Ситуация на сырьевых площадках складывается благоприятно для российского рынка. Цены на углеводороды и цветные металлы с начала недели подрастают. Мировой металлургический сектор на подъеме. Цены на газ на спот-рынках ЕС остаются выше $3000 за тыс. кубометров. Цены на нефть вновь закрепились выше $100 за баррель после ужесточения риторики ОПЕК и умеренно позитивной статистики от Минэнерго США.

Московская биржа сообщает, что инвесторы начнут получать акции взамен конвертированных депозитарных расписок с 25 августа. Дата конвертации ожидается не позднее 6 рабочего дня после даты составления списка депозитариев для конкретного эмитента. Даты составления списка можно найти на сайте НРД.

Для большинства участвующих эмитентов составление списка запланировано на эту неделю, а значит, бумаги начнут поступать на счета в ближайшие дни. Первые в очереди: Северсталь, Роснефть, Газпром, Татнефть, Ростелеком, ММК, ЛСР и Сургутнефтегаз. Нельзя с уверенностью сказать, какая доля от конвертированных бумаг будет выставлена на продажу, но в целом по рынку эффект может быть достаточно сдержанным. При этом в акциях отдельных эмитентов, перспективы которых за последние месяцы ощутимо ухудшились, давление со стороны продавцов может быть чуть более существенным.

Полюс успешно разместил выпуск облигаций в юанях сроком на 5 лет и объемом около 40 млрд руб. Ставка купона составила 3,8%. Расширение линейки облигаций в юанях может позитивно сказаться на популярности китайской валюты на Московской бирже и стимулировать приток со стороны инвесторов, которые ищут альтернативу вложениям в «токсичных» валютах. Облигации Полюса позволяют зафиксировать доходность на более длительный срок, чем выпущенные ранее бумаги РУСАЛа с офертой через 2 года. Запуск торгов облигациями на Московской бирже запланирован на 30 августа. Бумаги будут доступны на сумму от 1000 юаней.

Бумаги в фокусе

∙ Энел Россия (+7,1%). Акции компании выросли в отсутствие значимых публичных новостей. Котировки вышли из многонедельной консолидации, что могло стать техническим катализатором. Фундаментальной основой кейса сейчас является сделка по выходу иностранного акционера, которая была заморожена в начале августа. До появления информации по этому вопросу перспективы компании остаются неопределенными.

∙ АЛРОСА (+2,2%). Акции обновили двухмесячный максимум, реагируя на сообщения иностранных СМИ о том, что компания почти полностью восстановила экспорт алмазов, реализуя их на сумму более $250 млн в месяц (на $50-100 млн ниже февраля 2022 г.). Расчеты осуществляются преимущественно в индийских рупиях. Официального подтверждения информации нет, но если данные верны, то это увеличивает шансы на возвращение к дивидендам в скором будущем.

∙ TCS Group (-5,1%). Группа ограничилась частичным раскрытием финансовых результатов за I полугодие и II квартал 2022 г. Опубликованные показатели в целом в рамках ожиданий. На фоне отчета бумаги банка перешли к коррекции после роста почти в 1,5 раза с начала месяца. Потенциал для умеренного снижения еще есть, после чего расписки могут консолидироваться недалеко от текущих уровней.

∙ РКК Энергия (+15,7%). Бумаги компании подскочили на фоне новостей о продаже непрофильного объекта недвижимости со стартовой ценой 727 млн руб. Судя по всему, инвесторы надеются на спецдивиденды, но даже до скачка котировок сумма продажи составляла всего 6,7% от капитализации. Рост капитализации на 1,7 млрд руб. за одну сессию выглядит избыточным и может быть связан со спекулятивной активностью на фоне низкой ликвидности.

Важные события

∙ Отчетность по МСФО за II квартал опубликуют Детский мир и М.Видео.

∙ Последний день с дивидендами за I полугодие 2022 г. торгуются акции Банка Санкт-Петербург.