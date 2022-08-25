События в сфере макроэкономики и бизнеса 26 августа
МОСКВА, 25 авг — ПРАЙМ. Ожидаемые в пятницу, 26 августа, события в сфере макроэкономики и бизнеса.
|Когда
|Где и что
|Предыдущее значение
|Прогноз
|2:30
|JPY
|Япония — Базовый индекс потребительских цен (ИПЦ) в Токио (г/г) (август)
|2,3%
|2,5%
|2:30
|JPY
|Япония — Ииндекс потребительских цен (ИПЦ) Токио без учета цен на продовольствие и энергоносители (м/м) (август)
|0,3%
|9:00
|EUR
|Германия — Индекс потребительского климата (Gfk) (сентябрь)
|-30,6
|-31,8
|15:30
|USD
|США — Базовый ценовой индекс расходов на личное потребление (м/м) (июль)
|0,6%
|0,3%
|15:30
|USD
|США — Базовый ценовой индекс расходов на личное потребление (г/г) (июль)
|4,8%
|4,7%
|15:30
|USD
|США — Сальдо внешней торговли товарами (июль)
|-98,59 млрд долл
|-98,5 млрд долл
|15:30
|USD
|США — Ценовой индекс расходов на личное потребление (г/г) (июль)
|6,8%
|15:30
|USD
|США — Ценовой индекс расходов на личное потребление (м/м) (июль)
|1%
|15:30
|USD
|США — Расходы физических лиц (м/м) (июль)
|1,1%
|0,4%
|15:30
|USD
|США — Товарные запасы в розничной торговле без учета автомобилей (июль)
|1,5%
|16:00
|USD
|США — Экономический симпозиум в Джэксон Хоул /Jackson Hole Symposium (США, штат Вайоминг)
|17:00
|USD
|США — Выступление председателя ФРС Джерома Пауэлла
|17:00
|USD
|США — Индекс ожиданий потребителей от Мичиганского университета (август)
|54,9
|17:00
|USD
|США — Индекс настроения потребителей от Мичиганского университета (август)
|55,1
|55,2
|20:00
|USD
|США — Число активных буровых установок от Baker Hughes /U.S. Baker Hughes Total Rig Count/
|601
|20:00
|USD
|США — Общее число буровых установок в США от Baker Hughes
|762
|22:30
|GBP
|США — Количество чистых спекулятивных позиций по GBP от CFTC /The U.S. Commodity Futures Trading Commission — Комиссия по торговле товарными фьючерсами/
|-33,1 тыс
|22:30
|USD
|США — Количество чистых спекулятивных позиций по сырой нефти от CFTC
|214,9 тыс
|22:30
|USD
|США — Количество чистых спекулятивных позиций по золоту от CFTC
|141,2 тыс
|22:30
|USD
|США — Количество чистых спекулятивных позиций по Nasdaq 100 от CFTC
|6,8 тыс
|22:30
|USD
|США — Количество чистых спекулятивных позиций по S&P 500 от CFTC
|-288 тыс
|22:30
|AUD
|США — Количество чистых спекулятивных позиций по AUD от CFTC
|-59,2 тыс
|22:30
|JPY
|США — Количество чистых спекулятивных позиций по JPY от CFTC
|-28,9 тыс
|22:30
|RUB
|США — Отчет CFTC по состоянию спекулятивных позиций по рублю
|-5,1 тыс
|22:30
|EUR
|США — Количество чистых спекулятивных позиций по EUR от CFTC
|-42,8 тыс
|Когда
|Где и что
|Предыдущее значение
|Факт.
|RUB
|Сегежа Групп — финансовая отчетность по МСФО за 1П2022 и телеконференция менеджмента
|RUB
|Сегежа Групп — СД (определение количественного состава правления и др. вопросы)
|RUB
|Россети Волга — СД (определение составов комитетов СД)
|RUB
|Высочайший — СД (созыв ВОСА, итоги производственно-финансовой деятельности ПАО и дочерних организаций за 1П2022)
https://1prime.ru/experts/20220825/837892150.html