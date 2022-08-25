МОСКВА, 25 авг — ПРАЙМ. Ожидаемые в пятницу, 26 августа, события в сфере макроэкономики и бизнеса.

Международные события
Когда Где и чтоПредыдущее значениеПрогноз
2:30 JPY Япония — Базовый индекс потребительских цен (ИПЦ) в Токио (г/г) (август) 2,3% 2,5%
2:30 JPY Япония — Ииндекс потребительских цен (ИПЦ) Токио без учета цен на продовольствие и энергоносители (м/м) (август) 0,3%  
9:00 EUR Германия — Индекс потребительского климата (Gfk) (сентябрь) -30,6 -31,8
15:30 USD США — Базовый ценовой индекс расходов на личное потребление (м/м) (июль) 0,6% 0,3%
15:30 USD США — Базовый ценовой индекс расходов на личное потребление (г/г) (июль) 4,8% 4,7%
15:30 USD США — Сальдо внешней торговли товарами (июль) -98,59 млрд долл -98,5 млрд долл
15:30 USD США — Ценовой индекс расходов на личное потребление (г/г) (июль) 6,8%  
15:30 USD США — Ценовой индекс расходов на личное потребление (м/м) (июль) 1%  
15:30 USD США — Расходы физических лиц (м/м) (июль) 1,1% 0,4%
15:30 USD США — Товарные запасы в розничной торговле без учета автомобилей (июль) 1,5%  
16:00 USD США — Экономический симпозиум в Джэксон Хоул /Jackson Hole Symposium (США, штат Вайоминг)    
17:00 USD США — Выступление председателя ФРС Джерома Пауэлла    
17:00 USD США — Индекс ожиданий потребителей от Мичиганского университета (август) 54,9  
17:00 USD США — Индекс настроения потребителей от Мичиганского университета (август) 55,1 55,2
20:00 USD США — Число активных буровых установок от Baker Hughes /U.S. Baker Hughes Total Rig Count/ 601  
20:00 USD США — Общее число буровых установок в США от Baker Hughes 762  
22:30 GBP США — Количество чистых спекулятивных позиций по GBP от CFTC /The U.S. Commodity Futures Trading Commission — Комиссия по торговле товарными фьючерсами/ -33,1 тыс  
22:30 USD США — Количество чистых спекулятивных позиций по сырой нефти от CFTC 214,9 тыс  
22:30 USD США — Количество чистых спекулятивных позиций по золоту от CFTC 141,2 тыс  
22:30 USD США — Количество чистых спекулятивных позиций по Nasdaq 100 от CFTC 6,8 тыс  
22:30 USD США — Количество чистых спекулятивных позиций по S&P 500 от CFTC -288 тыс  
22:30 AUD США — Количество чистых спекулятивных позиций по AUD от CFTC -59,2 тыс  
22:30 JPY США — Количество чистых спекулятивных позиций по JPY от CFTC -28,9 тыс  
22:30 RUB США — Отчет CFTC по состоянию спекулятивных позиций по рублю -5,1 тыс  
22:30 EUR США — Количество чистых спекулятивных позиций по EUR от CFTC -42,8 тыс  
Российские события
Когда Где и чтоПредыдущее значениеФакт.
  RUB Сегежа Групп — финансовая отчетность по МСФО за 1П2022 и телеконференция менеджмента    
  RUB Сегежа Групп — СД (определение количественного состава правления и др. вопросы)    
  RUB Россети Волга — СД (определение составов комитетов СД)    
  RUB Высочайший — СД (созыв ВОСА, итоги производственно-финансовой деятельности ПАО и дочерних организаций за 1П2022)    