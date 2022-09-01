МОСКВА, 1 сен — ПРАЙМ. Ожидаемые в четверг, 1 сентября, события в сфере макроэкономики и бизнеса.

Международные события
Когда Где и чтоПредыдущее значениеПрогноз
1:30 USD США — Выступление члена FOMC Рафаэля Бостика (президент ФРБ Атланты)    
1:30 AUD Австралия — Индекс производственной активности AIG (август) 52,5 49,3 (факт)
2:50 JPY Япония — Объем капиталовложений (г/г) (2кв2022) 3% 4,6% (факт)
4:30 AUD Австралия — Жилищные кредиты (м/м) -3,3% -7% (факт)
4:30 AUD Австралия — Частные новые капиталовложения (кв/кв) (2кв2022) -0,3% -0,3% (факт)
4:45 CNY Китай — Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) от Caixin (август) 50,4 49,5 (факт)
6:35 JPY Япония — Аукцион по размещению 10-летних облигаций (JGB) 0,168% 0,235% (факт)
9:00 GBP Великобритания — Индекс цен на жильё Nationwide (г/г) (август) 11% 10% (факт)
9:00 GBP Великобритания — Индекс цен на жилье Nationwide (м/м) (август) 0,2% 0,8% (факт)
9:00 EUR Германия — Объём розничных продаж (м/м) (июль) -1,5% 1,9% (факт)
9:45 EUR Франция — ВВП (г/г) 4,8% 4,2%
10:15 EUR Испания — Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) (август) 48,7 48,5
10:45 EUR Италия — Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) (август) 48,5 48
10:50 EUR Франция — Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) (август) 49 49
10:55 EUR Германия — Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) (август) 49,8 49,8
11:00 EUR Еврозона — Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) (август) 49,7 49,7
11:30 GBP Великобритания — Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) (август) 46 46
предв. EUR Испания — Аукцион по размещению 10-летних облигаций 1,98%  
12:00 EUR Еврозона — Уровень безработицы (июль) 6,6% 6,6%
15:30 USD США — Число первичных заявок на получение пособий по безработице 243 тыс 248 тыс
15:30 USD США — Уровень производительности в несельскохозяйственном секторе (кв/кв) (2кв2022) -4,6% -4,5%
15:30 USD США — Затраты на рабочую силу (кв/кв) (2кв2022) 10,8% 10,7%
15:30 CAD Канада — Разрешения на строительство (м/м) (июль) -1,5% -0,5%
16:45 USD США — Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) (август) 51,3 51,3
17:00 USD США — Индекс занятости в производственном секторе от ISM (август) 49,9 49
17:00 USD США — Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) от ISM (август) 52,8 52
22:30 USD США — Выступление члена FOMC Рафаэля Бостика (президент ФРБ Атланты)    
Российские события
Когда Где и чтоПредыдущее значениеФакт.
9:00 RUB Индекс производственной активности PMI (август) 50,3 51,7
16:00 RUB ЦБ РФ — Международные резервы (USD, на 26.08) 574 млрд долл (на 19.08)  
  RUB ТГК-1 — финансовая отчетность за 2кв2022    
  RUB Газпром нефть — СД (о составах комитетов СД)    