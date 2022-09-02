Российская валюта в течение недели продолжала стабилизироваться к доллару и евро
МОСКВА, 2 сен — ПРАЙМ. Российская валюта в течение завершающейся августовско-сентябрьской рабочей недели продолжала стабилизироваться к доллару и евро. Таким образом, боковая динамика основных резервных валют сохраняется уже пару недель и переходит на сентябрь.
В итоге недельный диапазон колебаний доллара составляет 59,61-60,65 рубля, евро — 59,32-61,79 рубля.
Факторами такой курсовой динамики является отсутствие конкретики в обновленном бюджетном правиле и особенно — в вопросе валютных интервенций.
Внешний фон при этом тоже остается достаточно неопределенным. Рынок нефти на неделе демонстрировал «качели»: успел обновить максимум с 1 августа (около 103,5 доллара за баррель сорта Brent), однако затем проваливался к уровню 90,7 доллара. В итоге отскока он пытался в конце недели «зацепиться» за отметку 95 долларов.
Игроки рынка оценивают данные об августовском падении китайского индекса деловой активности (PMI) в производственном секторе до 49,5 пункта с уровня июля в 50,4 пункта. Кроме того, перспектива повышения учётной ставки ФРС США повышает риски замедления мировой экономики и соответственно — снижения спроса на нефть.
В целом, курс доллара за неделю вырос на 30 копеек и равнялся вечером в пятницу 60,8 рублям, евро — на 25 копеек, до 60,9 рубля. Рублевая цена барреля марки Brent при этом составила 5,7 тысячи.
РУБЛЬ ПЛАНИРОВАЛ ВСЛЕД ЗА НЕФТЬЮ И «ГАЗПРОМОМ»
Рубль начал рабочую неделю легким укреплением против доллара и евро на фоне усиления аппетита к риску. Об этом свидетельствовало коррекционное падение индекса доллара на глобальном рынке и восстановление цен на нефть.
Стоимость барреля марки Brent закреплялась выше психологически значимого уровня 100 долларов. Участники рынка отыгрывали неожиданные высказывания популярного на торговых площадках американского предпринимателя и миллиардера Илона Маска. Основатель производителя электромобилей Tesla заявил, что в краткосрочной перспективе человечеству может понадобиться "больше нефти и газа", предупредив, что без ископаемых энергоносителей "цивилизация рухнет".
Влияние на курсовую динамику рубля оказывал коррекционный рост евро после тестирования им поддержки на уровне 1 доллар. Этому способствовали ожидания того, что ЕЦБ может скоро еще раз повысить учетную ставку для борьбы с инфляцией. Очередное заседание европейского регулятора запланировано на 8 сентября. В июле он впервые с 2011 года повысил ставку с нулевого уровня до 0,5% годовых.
Определенную поддержку рублю оказали неожиданные корпоративные новости по «Газпрому», объявившему о планирующейся выплате промежуточных дивидендов. Это вызвало взлет котировок газового концерна на 25% за день, а объемы торгов подскочили до рекордов за пару месяцев (несколько десятков миллиардов рублей в день). В итоге на Московской бирже некоторые инвесторы могли активно продавать инвалюту для покупки указанных ценных бумаг.
Однако в середине недели курс российской валюты притормозил в росте после двух дней укрепления. Падение рынка нефти задало тон этой тенденции в среду. Давление на нефтяные котировки пришло от оценок технического мониторингового комитета ОПЕК+, повысившего прогноз совокупного избытка предложения на рынке нефти по итогам текущего года до 900 тысяч баррелей в сутки с ожидавшихся ранее 100 тысяч.
ПРОГНОЗ
Завершение рабочей недели рубль провел в стабилизации с легкой тенденцией к ослаблению против доллара и евро. При этом уровень 60 рублей за доллар или евро «притягивал» к себе участников рынка.
Оторваться от этого уровня курс сможет в случае появления сильных драйверов. Таковыми может стать, например, обновление рынком нефти минимумов с февраля и уход ниже 90 долларов за баррель сорта Brent. Это будет сулить снижение экспортных поступлений в страну.
Такой же риск несет в себе и договоренность глав минфинов стран "Большой семерки" (Великобритании, Германии, Италии, Канады, США, Франции и Японии) ввести "лимит цен" на российскую нефть и призыв к другим государствам присоединиться к этой инициативе.
Также может наконец-то появиться определенность с обновленным бюджетным правилом и валютными интервенциями. Таким образом, эти факторы давления на российскую валюту могут оторвать курс доллара от 60 рублей и толкнуть его выше
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