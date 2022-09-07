События в сфере макроэкономики и бизнеса 7 сентября
МОСКВА, 7 сен — ПРАЙМ. Ожидаемые в среду, 7 сентября, события в сфере макроэкономики и бизнеса.
|Когда
|Где и что
|Предыдущее значение
|Прогноз
|4:30
|AUD
|Австралия — ВВП (кв/кв) (2кв2022)
|0,7%
|0,9% (факт)
|4:30
|AUD
|Австралия — ВВП (г/г) (2кв2022)
|3,3%
|3,6% (факт)
|6:00
|AUD
|Австралия — Выступление заместителя управляющего РБА /Резервного Банка Австралии/ Люси Эллис
|6:00
|CNY
|Китай — Объём экспорта (г/г) (август)
|18%
|7,1% (факт)
|6:00
|CNY
|Китай — Объём импорта (г/г) (август)
|2,3%
|0,3% (факт)
|6:00
|CNY
|Китай — Сальдо торгового баланса (USD) (август)
|101,26 млрд юаней
|79,39 млрд юаней (факт)
|9:00
|GBP
|Великобритания — Индекс цен на жильё от Halifax (м/м) (август)
|-0,1%
|0,4% (факт)
|9:00
|GBP
|Великобритания — Индекс цен на жильё от Halifax (г/г) (август)
|11,8%
|9:00
|EUR
|Германия — Объём промышленного производства (м/м) (июль)
|0,8%
|-0,3% (факт)
|10:35
|EUR
|Германия — Выступление представителя Бундесбанка Буркхарда Бальца
|11:20
|EUR
|Еврозона — Выступление члена Наблюдательного совета ЕЦБ /Европейского Центрального Банка/ Элизабет МакКол
|12:00
|GBP
|Великобритания — Выступление главы Банка Англии (BoE /Bank of England) Эндрю Бейли
|12:00
|GBP
|Великобритания — Выступление члена BoE MPC (Комитета по денежно-кредитной политике Банка Англии / Bank of England Monetary Policy Committee) Кетрин Манн
|12:00
|GBP
|Великобритания — Выступление члена BoE MPC (Комитета по денежно-кредитной политике Банка Англии / Bank of England Monetary Policy Committee) Хью Пилла
|12:00
|GBP
|Великобритания — Выступление представителя Банка Англии (BoE /Bank of England) Сильвана Тенрейро
|12:00
|EUR
|Еврозона — ВВП (кв/кв) (2кв2022)
|0,5%
|0,6%
|12:00
|EUR
|Еврозона — ВВП (г/г) (2кв2022)
|5,4%
|3,9%
|12:20
|EUR
|Еврозона — Выступление члена Наблюдательного совета ЕЦБ /Европейского Центрального Банка/ Эдуардо Фернандеза-Болло
|15:30
|USD
|США — Объем экспорта
|260,8 млрд долл
|15:30
|USD
|США — Объем импорта
|340,4 млрд долл
|15:30
|USD
|США — Сальдо торгового баланса (июль)
|-79,6 млрд долл
|-70,3 млрд долл
|15:30
|CAD
|Канада — Сальдо торгового баланса (июль)
|5,05 млрд канад. долл
|3,8 млрд канад. долл
|17:00
|USD
|США — Выступление члена FOMC Лоретты Местер (президент ФРБ Кливленда)
|17:00
|CAD
|Канада — Решение Банка Канады /BoC/ по процентной ставке
|2,5%
|3,25%
|17:00
|CAD
|Канада — Сопроводительное заявление Банка Канады /BoC/
|17:00
|CAD
|Канада — Индекс деловой активности (PMI) Ivey (август)
|49,6
|48,3
|17:15
|GBP
|Великобритания — Слушания Комитета по денежно-кредитной политике Банка Англии/Monetary Policy Committee Bank of England/ по денежной политике
|19:00
|USD
|США — Краткосрочный прогноз ситуации на рынках энергоносителей от EIA /Управления энергетической информации США/
|20:15
|EUR
|Еврозона — Выступление члена Наблюдательного совета ЕЦБ /Европейского Центрального Банка/ Керстин аф Йокник
|21:00
|USD
|США — "Бежевая книга" ФРС
|Когда
|Где и что
|Предыдущее значение
|Факт.
|RUB
|Газпром нефть — СД (о сделках с акциями дочернего общества ПАО)
|RUB
|Полюс — закрытие реестра для участия в ГОСА (30.09.2022, в заочной форме, фин. див-ды 2021)
|240,18 (1П2020) + 387,15 (фин) — див-д 2020
|267,48 (1П2021) + 0 (фин, рекоменд. СД) — див-д 2021
|RUB
|Высочайший — закрытие реестра для участия в ВОСА (30.09.2022, в заочной форме, див-ды 1П2022)
|16,7064934838186 (1кв2021) + 41,6290298849354 (1П2021) + 32,2281599210241 (9м2021) + 0 (фин) — див-д 2021
https://1prime.ru/experts/20220907/838032945.html