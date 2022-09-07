МОСКВА, 7 сен — ПРАЙМ. Ожидаемые в среду, 7 сентября, события в сфере макроэкономики и бизнеса.

Международные события
Когда Где и чтоПредыдущее значениеПрогноз
4:30 AUD Австралия — ВВП (кв/кв) (2кв2022) 0,7% 0,9% (факт)
4:30 AUD Австралия — ВВП (г/г) (2кв2022) 3,3% 3,6% (факт)
6:00 AUD Австралия — Выступление заместителя управляющего РБА /Резервного Банка Австралии/ Люси Эллис    
6:00 CNY Китай — Объём экспорта (г/г) (август) 18% 7,1% (факт)
6:00 CNY Китай — Объём импорта (г/г) (август) 2,3% 0,3% (факт)
6:00 CNY Китай — Сальдо торгового баланса (USD) (август) 101,26 млрд юаней 79,39 млрд юаней (факт)
9:00 GBP Великобритания — Индекс цен на жильё от Halifax (м/м) (август) -0,1% 0,4% (факт)
9:00 GBP Великобритания — Индекс цен на жильё от Halifax (г/г) (август) 11,8%  
9:00 EUR Германия — Объём промышленного производства (м/м) (июль) 0,8% -0,3% (факт)
10:35 EUR Германия — Выступление представителя Бундесбанка Буркхарда Бальца    
11:20 EUR Еврозона — Выступление члена Наблюдательного совета ЕЦБ /Европейского Центрального Банка/ Элизабет МакКол    
12:00 GBP Великобритания — Выступление главы Банка Англии (BoE /Bank of England) Эндрю Бейли    
12:00 GBP Великобритания — Выступление члена BoE MPC (Комитета по денежно-кредитной политике Банка Англии / Bank of England Monetary Policy Committee) Кетрин Манн    
12:00 GBP Великобритания — Выступление члена BoE MPC (Комитета по денежно-кредитной политике Банка Англии / Bank of England Monetary Policy Committee) Хью Пилла    
12:00 GBP Великобритания — Выступление представителя Банка Англии (BoE /Bank of England) Сильвана Тенрейро    
12:00 EUR Еврозона — ВВП (кв/кв) (2кв2022) 0,5% 0,6%
12:00 EUR Еврозона — ВВП (г/г) (2кв2022) 5,4% 3,9%
12:20 EUR Еврозона — Выступление члена Наблюдательного совета ЕЦБ /Европейского Центрального Банка/ Эдуардо Фернандеза-Болло    
15:30 USD США — Объем экспорта 260,8 млрд долл  
15:30 USD США — Объем импорта 340,4 млрд долл  
15:30 USD США — Сальдо торгового баланса (июль) -79,6 млрд долл -70,3 млрд долл
15:30 CAD Канада — Сальдо торгового баланса (июль) 5,05 млрд канад. долл 3,8 млрд канад. долл
17:00 USD США — Выступление члена FOMC Лоретты Местер (президент ФРБ Кливленда)    
17:00 CAD Канада — Решение Банка Канады /BoC/ по процентной ставке 2,5% 3,25%
17:00 CAD Канада — Сопроводительное заявление Банка Канады /BoC/    
17:00 CAD Канада — Индекс деловой активности (PMI) Ivey (август) 49,6 48,3
17:15 GBP Великобритания — Слушания Комитета по денежно-кредитной политике Банка Англии/Monetary Policy Committee Bank of England/ по денежной политике    
19:00 USD США — Краткосрочный прогноз ситуации на рынках энергоносителей от EIA /Управления энергетической информации США/    
20:15 EUR Еврозона — Выступление члена Наблюдательного совета ЕЦБ /Европейского Центрального Банка/ Керстин аф Йокник    
21:00 USD США — "Бежевая книга" ФРС    
Российские события
Когда Где и чтоПредыдущее значениеФакт.
  RUB Газпром нефть — СД (о сделках с акциями дочернего общества ПАО)    
  RUB Полюс — закрытие реестра для участия в ГОСА (30.09.2022, в заочной форме, фин. див-ды 2021) 240,18 (1П2020) + 387,15 (фин) — див-д 2020 267,48 (1П2021) + 0 (фин, рекоменд. СД) — див-д 2021
  RUB Высочайший — закрытие реестра для участия в ВОСА (30.09.2022, в заочной форме, див-ды 1П2022) 16,7064934838186 (1кв2021) + 41,6290298849354 (1П2021) + 32,2281599210241 (9м2021) + 0 (фин) — див-д 2021  