С начала недели рубль показывает смешанную динамику. Потери к доллару составляют 0,25%. Против евро рубль торгуется в плюсе на 0,76%, к юаню — на 0,84%. Рублевые пары остаются в ограниченных диапазонах, поскольку участники рынка игнорируют внешний фон и снижение нефтяных котировок. Нефть марки Brent теряет 0,44%.

За последние четыре дня ситуация на локальном валютном рынке не изменилась. Рубль устойчив к иностранным валютам несмотря на падение нефтяных котировок в среду. Чувствует себя прекрасно, не опасаясь новых санкций и возможного введения потолка цен на нефть и газ.

Торговые объемы сократились почти в два раза из-за снижения активности участников рынка. Вероятно, трейдеры заняли выжидательную позицию в ожидании деталей по параметрам бюджетного правила. Либо ожидают прояснения ситуации со стороны банков с открытыми у них валютными позициями.

В первом полугодии 2022 года чистый финансовый результат банков был отрицательный — минус 1,5 трлн руб. Из-за рисков санкций против Национального клирингового центра, банки будут стараться избавиться от токсичных активов до конца года. Сейчас они вводят комиссии на валютные счета, чтобы юрлица и физлица конвертировали валюту в рубли. Чем хуже ситуация, тем выше комиссии за хранение валюты и переводы.

Давление на внутренний валютный рынок возросло после сообщения от "Газпрома" об остановке трубопровода "Северный поток — 1" на неопределенный срок. СП1 закрыт с 31 августа и не заработает, пока компания Siemens не устранит неисправности. Учитывая, что подземные хранилища ЕС заполнены газом на 80%, инвесторы игнорируют отмену поставок газа в Европу. Цена на газ в Европе составляет $2251 за тыс. кубометров.

Страны G7 одобрили план введения ценового потолка для экспортируемой Россией нефти. Европа обсуждает введение потолка цен на газ. Неопределенности биржам добавляют локдауны в Китае из-за распространения коронавируса, а также замедление мировой экономики и ужесточение денежно-кредитных политик центральными банками. Рубль тоже это все игнорирует. Укрепился немного во время выступления президента РФ В. Путина на Восточном экономическом форуме. В ходе своего выступления он заявил о стабилизации экономической ситуации в стране. Рублю это понравилось.

Сейчас на рынке наблюдается некий баланс между спросом и предложением, который сохранится на следующей неделе. Рубль чувствителен к налоговому периоду, который начнется в конце следующей недели. Есть мнение, что рублевые пары останутся в текущих диапазонах до 16 сентября. Диапазон для пары доллар/рубль находится между уровней 60,00 и 62,00 руб., евро/рубль между 59,00 и 63,00 руб., юань/рубль между 8,45 и 9,10 руб.