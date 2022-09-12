В пятницу преобладала положительная динамика при относительно низких торговых оборотах. Лидерами повышения стали акции Алросы (+5,23%). Скорректировались после роста накануне бумаги СПБ Биржи (SPBE —6,99%). Пара USD/RUB торговалась в диапазоне 60-61. Цена на нефть поднялась выше $90 за баррель Brent.

Нерезидентов из дружественных стран допустят на российский рынок долевого капитала. Мы не ожидаем усиления волатильности из-за этого события. Кроме того, для обеспечения нормального хода торгов могут приниматься ситуативные решения. Однако, на наш взгляд, торговые обороты возрастут, как это уже происходило на рынке облигаций. Интерес к акциям при этом пока носит преимущественно краткосрочный спекулятивный характер.

МосБиржа расширит временной диапазон торгов. Мы ожидаем, что введение вечерней сессии будет способствовать увеличению торговых оборотов на 7-11% на горизонте одного месяца. Площадка пока не заявляла о планах возобновить утреннюю сессию, но мы не исключаем, что это будет сделано до конца года. На том же горизонте возможно увеличение времени торгов на срочном и валютном рынке. Новость о первых итогах дополнительной сессии станет драйвером роста котировок компании.

Ожидаем рост в пределах 1,5%. Лидерами повышения могут стать акции нефтегазового сектора. Ориентир для Индекса МосБиржи: диапазон 2400-2450 пунктов. Прогноз для пары USD/RUB: коридор 60-61. Нельзя исключать небольших распродаж со стороны нерезидентов и спроса на валюту до конца недели.