Мы ожидаем, что Банк России на заседании 16 сентября будет выбирать между снижением ключевой ставки на 50 б.п. и 100 б.п. Мы полагаем, что ЦБ снизит ключевую ставку на 100 б.п., до 7% годовых.

В пользу дальнейшего смягчения монетарной политики выступают быстрое замедление инфляции и необходимость поддержать структурную трансформацию российской экономики в условиях санкций.

Инфляция продолжает быстро снижаться благодаря крепкому курсу рубля, сезонному удешевлению овощей и фруктов, слабому спросу из-за экономического спада.

Росстат к 5 сентября зафиксировал уже 16-ю неделю дефляции из последних 17-ти недель, теперь на уровне 0,13%. Годовая инфляция, по нашим оценкам, упала до 14,1%. Полагаем, что к заседанию ЦБ 16 сентября годовая инфляция может уйти ниже 14%, а на конец года составит 11-12%.

Снижение ВВП РФ в июле, по оценке Минэкономразвития, составило 4,3% в годовом сравнении после сокращения на 4,9% в июне. По итогам года ведомство ждёт снижение ВВП на 2,9%, Банк России в августе прогнозировал сокращение ВВП в этом году на 4-6%.

Полагаем, что снижение ключевой ставки поможет подстегнуть рыночное кредитование как в потребительском, так и в корпоративном секторе. Снижение ключевой ставки приведет к уменьшению стоимости основных банковских продуктов — вкладов, потребительских кредитов, ипотеки, а также снизит ставки на долговом рынке. Кредит в экономике станет дешевле, что поддержит потребительский и инвестиционный спрос.

Мы не ожидаем немедленной реакции курса рубля на снижение ключевой ставки. После введения контроля за потоками капитала в России и санкционных ограничений на Западе влияние ключевой ставки на курс рубля существенно снизилось, оно стало более длинным и опосредованным.

Снижение ключевой ставки уменьшает привлекательность рублевых депозитов и повышает относительную привлекательность других инструментов инвестирования, включая валютный рынок. Кроме этого, вслед за снижением ключевой ставки уменьшаются ставки по кредитам, что повышает спрос на импорт, а, следовательно, на валюту и также ведёт к ослаблению курса рубля.

Полагаем, что Банк России оставит сигнал о возможности дальнейшего снижения ключевой ставки. Ожидаем, что уже со следующего заседания ЦБ может вернуться к стандартному шагу снижения ставки в 25 б.п. Этому, в том числе, будут способствовать «некоторое усиление инфляционного давления» (о котором в обзоре писал ЦБ), восстановление кредитования и наращивание бюджетных расходов в конце года.

Считаем, что ещё не закончившаяся дискуссия по параметрам нового бюджетного правила не имеет большого значения для решений по ключевой ставке. Банк России указывал, что в своих моделях не закладывает возвращения бюджетного правила в этом году.

В базовом сценарии ожидаем, что к концу года ключевая ставка может снизиться до 6,5% по мере замедления инфляции (наш прогноз по инфляции на конец года 11-12%).

В рисковом сценарии, в случае нового витка инфляции осенью из-за дефицита импортных товаров и комплектующих, Банк России может приостановить цикл смягчения монетарной политики, а ключевая ставка может остаться на уровне 7% до конца года.

В базовом сценарии ожидаем, что цикл снижения ключевой ставки продолжится в 2023 году. На конец следующего года мы прогнозируем годовую инфляцию на уровне 6-7% с возвращением к целевым 4% в 2024 году. На конец 2023 года ожидаем увидеть ключевую ставку в диапазоне 6,0-6,5%.