События в сфере макроэкономики и бизнеса 13 сентября
МОСКВА, 12 сен — ПРАЙМ. Ожидаемые во вторник, 13 сентября, события в сфере макроэкономики и бизнеса.
|Когда
|Где и что
|Предыдущее значение
|Прогноз
|2:50
|JPY
|Япония — Индекс BSI деловых условий крупных производителей (3кв2022)
|-9,9
|-8,1
|3:30
|AUD
|Австралия — Индекс потребительских настроений Westpac (сентябрь)
|-3%
|4:30
|AUD
|Австралия — Индекс делового доверия NAB (август)
|7
|9:00
|GBP
|Великобритания — Средний уровень заработной платы с учетом премий (июль)
|5,1%
|5,2%
|9:00
|GBP
|Великобритания — Изменение числа заявок на пособие по безработице (август)
|-10,5 тыс
|-13,2 тыс
|9:00
|GBP
|Великобритания — Изменение занятости, 3м/3м (м/м) (июль)
|160 тыс
|256 тыс
|9:00
|GBP
|Великобритания — Уровень безработицы (июль)
|3,8%
|3,8%
|9:00
|EUR
|Германия — Индекс потребительских цен (ИПЦ) (м/м) (август)
|0,3%
|0,3%
|10:00
|EUR
|Испания — Индекс потребительских цен (ИПЦ) (г/г) (август)
|10,4%
|10,8%
|10:00
|EUR
|Испания — Гармонизированный индекс потребительских цен (г/г) (август)
|10,3%
|10,3%
|11:00
|GBP
|Великобритания — Выступление главы Банка Англии (BoE /Bank of England) Эндрю Бейли
|12:00
|EUR
|Германия — Индекс текущих экономических условий ZEW (сентябрь)
|-47,6
|-52
|12:00
|EUR
|Германия — Индекс экономических настроений ZEW (сентябрь)
|-55,3
|-60
|12:00
|EUR
|еврозона — Индекс экономических настроений от ZEW (сентябрь)
|-54,9
|-58,3
|14:00
|USD
|США — Ежемесячный отчет ОПЕК
|15:30
|USD
|США — Базовый индекс потребительских цен (ИПЦ) (г/г) (август)
|5,9%
|6,1%
|15:30
|USD
|США — Базовый индекс потребительских цен (ИПЦ) (м/м) (август)
|0,3%
|0,3%
|15:30
|USD
|США — Индекс потребительских цен (ИПЦ) (м/м) (август)
|0%
|-0,1%
|15:30
|USD
|США — Индекс потребительских цен (ИПЦ) (г/г) (август)
|8,5%
|8,1%
|16:45
|EUR
|Еврозона — Выступление члена Наблюдательного совета ЕЦБ /Европейского Центрального Банка/ Элизабет МакКол
|21:00
|USD
|США — Отчет об исполнении федерального бюджета (август)
|-211 млрд долл
|-230 млрд долл
|Когда
|Где и что
|Предыдущее значение
|Факт.
|RUB
|Энел Россия — ВОСА (реестр закрыт 20.07.2022, в заочной форме, досрочные перевыборы СД)
|RUB
|Россети Ленэнерго — СД (проект изменений в инвестпрограмме на период до 2025)
https://1prime.ru/experts/20220912/838090036.html