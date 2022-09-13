Российский рынок акций начал неделю с роста. Индекс МосБиржи прибавил 1,2% и закрывался около 2450 п. Лучшую динамику показали девелоперы и представители сектора информационных технологий.

Возвращение нерезидентов, о котором в последнее время так много говорили, с точки зрения волатильности и оборотов торгов практически не было замечено:

— Сюрпризов в бумагах, которые внезапно бы выбились в лидеры по оборотам — нет. Состав топ-5 по объемам был стандартным: на первых местах Газпром, Сбербанк и Лукойл.

— Сильных перекосов в сторону снижения всего рынка также нет: ни в бумагах, которые ограничены для продажи недружественным нерезидентам контролируемым российскими лицами, ни в бумагах, которые всем доступны.

— В первый час торгов оборот акциями индекса МосБиржи составил 10,77 млрд руб. Для сравнения: в среднем на прошлой неделе в первый час обороты были на уровне 9,19 млрд руб.

То есть активность увеличилась незначительно и близка к стандартным значениям.

Вечерняя и утренние сессии. С понедельника срочный и валютный рынок начали торговаться утром, а на вечерней сессии возобновились торги акциями индекса МосБиржи.

С утра торговая активность в понедельник была невысокой. На срочном рынке наторговали около 16,2 млрд руб. Для сравнения: 9 сентября общий оборот составил порядка 154 млрд руб. На валютном рынке также никакого всплеска не было. Более того, отмечались высокие спреды между ценами покупки/продажи даже по самой ликвидной паре USD/RUB.

Что касается вечерних торгов в акциях индекса, то общий оборот составил около 2 млрд руб. Это примерно 5,2% от совокупного оборота за весь день.

По индексу МосБиржи за вчерашний день картина в целом не поменялась. Общая тенденция пока все еще растущая. Вопрос пока лишь в глубине коррекции. На сегодняшний день область 2370-2380 п. выступила первой поддержкой. Если она в ближайшей перспективе все-таки будет пройдена вниз, то цели отката сместятся к 2320 п.

Что касается сценария роста, то о новых ориентирах наверху можно будет рассуждать в случае преодоления области 2480-2500 п. Конкретно сегодня пройти эти уровни будет сложно, учитывая внешний фон. Тем не менее, если в ближайшие недели все-таки удастся закрепиться выше 2500 п., следующим среднесрочным таргетом выступит район 2800-2840 п.

Некоторое улучшение ситуации на сырьевых площадках вчера вызвало локальную волну укрепления рубля. Курс USD/RUB опустился к 60,2, но он пока все еще находится в рамках узкого диапазона. О какой-либо устойчивой тенденции можно будет рассуждать лишь после выхода из этого боковика. В частности, для ускорения импульса роста необходимо проходить наверх отметки 61,9 и 62,5. Их потенциальное преодоление переставит следующие ориентиры в сторону 65. Снизу же ключевая поддержка и реперная точка — это уровень 59.

Минфин РФ возобновит аукционы ОФЗ. Первый пройдет уже 14 сентября. Еще два запланированы до конца месяца. Объемы размещений после длительной паузы пока будут скромные. Всего в сентябре планируется выпустить ОФЗ с погашением от 5 лет на сумму 40 млрд руб. Больших сомнений в спросе на гособлигации у нас нет. Ключевыми участниками аукционов могут стать крупные российские банки.